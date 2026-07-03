Muere José Luis González Cruz, el arquitecto que diseñó el edificio de Correos de Zaragoza

El mundo de la arquitectura en España está de luto tras la perdida de uno de los arquitectos de estilo brutalista más reputados del país. José Luis González Cruz ha fallecido esta semana a los 91 años de edad. Nacido en Madrid y titulado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) en 1962, González Cruz desarrolló una prolífica carrera que dejó una huella profunda en el paisaje urbano de las principales ciudades de España, especialmente a través de sus proyectos para el sector público y residencial.

Dentro de las numerosas obras que ha diseñado, el arquitecto proyectó un centro para Correos en Zaragoza. Se trata del Centro de Clasificación Postal de Correos de El Portillo, construido en 1973 en la avenida Anselmo Clavé, y que ha generado bastane polémica en la capital aragonesa.

El legado brutalista en Zaragoza

Este edificio de estilo brutalista está siendo derruido. A pesar de que la asociación Joaquín Costa-El Carmen están luchando para evitar el derribo de este icono de la capital aragonesa, su fin está más cerca. Esta entidad presentó de manera oficial al Gobierno de Aragón una solicitud para la protección patrimonial del edificio de la antigua estación de trenes del Portillo, un edificio que en 1973 consiguió el trofeo Ricardo Magdalena de arquitectura, y está previsto que se acabe derribando en las obras de reurbanización de esta antigua estación.

Las máquinas ya trabajan en el edificio de Correos / Servicio Especial

Este edificio destaca como uno de los ejemplos más significativos de la arquitectura brutalista en Aragón. Su diseño se caracteriza por el uso expresivo del hormigón en la estructura, los testeros y la planta baja. El fallecimiento del arquitecto coincide con un momento crítico de la conservación de parte de su carrera arquitectónica.

El fallecimiento del arquitecto coincide con un momento crítico para la conservación de parte de su obra. El Centro de Clasificación Postal de Zaragoza se encuentra actualmente en vías de desaparición, después de que las autoridades de Patrimonio decidieran no protegerlo como Bien de Interés Cultural (BIC).

Una larga trayectoria ligada a la modernización urbana

González Cruz trabajó para la Compañía Metropolitana Urbanizadora (3,4,5,6 y 7) y fue arquitecto de Correos para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (portada). Para Correos construyó edificios en Madrid, Zaragoza y Málaga, todos ellos en vías de desaparición. En Madrid también construyó el hotel Princesa Plaza (8), la urbanización residencial Ulises (9) y la urbanización de Arturo Soria entre las calles de Joaquín Arroyo y Ramonet (10).

En Madrid, su firma ha quedado plasmada en tres proyectos de gran envergadura:

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