La sala IMAX en Zaragoza ya está aquí: programación completa, horarios y cómo comprar las entradas

La gran revolución de los cines Palafox, la nueva sala IMAX, la primera en Aragón y la única en España que estará en el centro de una ciudad, ya está aquí. Su estreno es inminente, ya está todo a punto y los cines de Zaragoza ya han desvelado la programación de la primera semana de esta nueva sala en el complejo de la capital aragonesa. Cada día, desde el día 10 y hasta el 17 de julio, que es la fecha en que se estrenará 'La Odisea', de Christopher Nolan, que será también el primer estreno que acoja la nueva sala habrá sesiones de proyecciones en únicas sesiones de películas.

El viernes, 10 de julio, a las 20.00 horas, se podrá ver 'F1: la película', dirigida por Joseph Kosinski y protagonizada por Brad Pitt. Un día después, habrá doble sesión en torno a 'El caballero oscuro', de Christopher Nolan con 'El caballero oscuro' y 'La leyenda renace' (21.00 horas) dentro del universo Batman. El fin de semana se culminará el domingo, 12 de julio, con 'Dune', a partir de las 19.00 horas, y con el documental sobre Michael Jacskon ('Michael') en horario de tade, 16.45 horas.

Cómo comprar las entradas

El lunes, 13 de julio, será el turno de 'Proyecto salvación', con Ryan Gosling, a partir de las 22.00 horas, y de 'Supergirl', a las 20.00 horas en versión doblada; de la misma forma que 'He-Man y los masters del universo' el martes 14 a partir de las 19.00 horas. 'Guardianes de la noche: Kimetsu No Yaiba La fortaleza infinita' se proyectará el miércoles, 15 de julio, a las 18.00 horas, mientras que el 16 de julio a las 23.59 horas llegará el momento esperado con el estreno en IMAX de 'La Odisea', de Christopher Nolan. Para el 18 de diciembre está prevista la llegada de 'Dune: parte tres'.

Las entradas para todas las sesiones IMAX de los cines Palafox (excepto las dos señaladas el resto son en versión original subtituladas en castellano) ya están a la venta a través de la web del complejo a partir de 14,9 euros.

Así es la sala IMAX

Uno de los elementos más destacados de esta transformación es la nueva pantalla, que incrementa en más de un 130% la superficie de imagen respecto a la anterior. Este aumento permite una mayor inmersión visual, adaptándose a los formatos propios de IMAX y ofreciendo una percepción de la imagen completamente distinta a la de una sala convencional.

La sala incorporará el sistema de última generación, IMAX con láser, que proporciona una calidad de imagen cristalina gracias a un mayor brillo, contraste y precisión en color, junto con resolución 4K nativa y el sistema de procesado de imagen DMR. A nivel sonoro, contará con un sistema de audio IMAX de 12 canales diseñado específicamente para este tipo de salas, capaz de ubicar el sonido con gran precisión en el espacio y generar una experiencia envolvente para el espectador.

Además, esta sala estará destinada exclusivamente a la proyección de títulos certificados para IMAX. Esto implica que las películas que aquí se proyecten solo podrán disfrutarse en este formato en esta sala, siendo el único espacio en el que el público podrá acceder a esa versión específica de la obra tal y como ha sido concebida.

La experiencia se completa con la incorporación de las nuevas butacas Palafox Premium, diseñadas específicamente para esta sala. Estas butacas integran materiales de alta calidad, mayor espacio y sistemas de ajuste de respaldo reclinable electrónico, permitiendo al espectador adaptar su posición para disfrutar de la película con el máximo confort tan solo pulsando un botón.