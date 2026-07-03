Cómo llegar al concierto de Romeo Santos y Prince Royce en Zaragoza para el que se esperan 20.000 personas: todas las opciones

Romeo Santos y Prince Royce van a protagonizar este viernes el segundo de los conciertos multitudinarios previstos en el Ibercaja Estadio de Zaragoza en el que congregarán a más de 20.000 personas en el Ibercaja Estadio en lo que será el segundo evento de música en vivo que acoja la nueva instalación instalada en el párking Norte de la Expo para acoger de manera provisional los partidos del Real Zaragoza.

Para que todo transcurra de manera fluida y cómoda para los espectadores que van a acudir a la cita con Romeo Santos, lo recomendable, aunque también se puede ir en coche, es utilizar el transporte público que presenta dos opciones: el tranvía o el autobús con una lanzadera anunciada por el consistorio. En cuanto al tranvía, en servicio hasta la una y media de la madrugada, desde antes del concierto se reforzará el servicio con la utilización de tranvías dobles lo que permitirá que el tranvía tenga una frecuencia prevista de 5 minutos. La parada más cercana al Ibercaja Estadio es la del Campus Río Ebro, desde la que hay un pequeño paseo de apenas cinco minutos hasta el estadio.

La otra opción es utilizar el autobús. El ayuntamiento ha anunciado que desde las 19.15 horas hasta las 1.30 horas de la madrugada habilitará una lanzadera que partirá del Paseo María Agustín, 7, y tras una única parada en la plaza Europa, llegará hasta el estadio. El recorrido funcionará en las dos direcciones.

Párking para el coche

Además, la organización del concierto de Romeo Santos y Prince Royce, que se celebrará el próximo 3 de julio en el Ibercaja Estadio de Zaragoza, ha habilitado el servicio de reserva 'online' del parking oficial para facilitar el acceso de los asistentes que acudan en vehículo privado.

Las plazas de aparcamiento se pueden reservar a través de la página habilitada por la organización. Cada una de ellas tiene un coste de 10 euros más un euro de gastos de gestión y se puede seleccionar si se prefiere el Párking Norte o el Párking Sur.