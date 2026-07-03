Locura por el concierto de Romeo Santos en Zaragoza: "Llevamos aquí desde las cinco de la mañana"

Las puertas del Ibercaja Estadio no se han abierto hasta las seis de la tarde, pero para muchos la espera ha comenzado mucho antes. Desde primera hora de la mañana, decenas de seguidores han desafiado el calor para asegurarse un buen sitio en el esperado concierto de Romeo Santos y Prince Royce, bautizados por muchos como "los reyes de la bachata" de la escena actual.

Tras el éxito de Leiva el pasado fin de semana, el recinto zaragozano acoge este viernes su segunda y última gran cita musical del verano. La gira 'Mejor Tarde Que Nunca', que lleva meses recorriendo ciudades como Chicago, Miami o Las Vegas, aterriza en Europa y ha convertido a Zaragoza en una de sus primeras paradas.

Las más madrugadoras de la fila han sido las integrantes de un club de fans de Romeo Santos, que llevaban acampando en los alrededores del estadio desde las cinco de la mañana. "Nuestro plan es ir, dentro de nuestras posibilidades, a todos los conciertos que haga en España. Siempre hacemos esto cuando Romeo sale de gira. Nos volvemos locas: hacemos colas interminables, dormimos en la calle y esperamos los días que haga falta", cuenta Gema Ruiz a este diario.

Aunque buena parte de los asistentes son de Zaragoza, muchos otros han recorrido cientos de kilómetros para no perderse el espectáculo. Verónica Tofiño y sus amigas han viajado desde Madrid y Barcelona; Xavier Gállego lo ha hecho desde Lleida junto a su mujer y su cuñado. A ellos se unen seguidores de Bilbao, Pamplona, Logroño y otros muchos puntos de la península, una prueba del poder de convocatoria del concierto.

El calor zaragozano ha hecho que la espera resultase especialmente dura, pero nadie se ha mostrado dispuesto a renunciar a su sitio. Parasoles, paraguas, ventiladores, telas sujetas a las vallas para improvisar algo de sombra e incluso bolsas de hielo han sido algunos de los recursos empleados para soportar las altas temperaturas. "Por Romeo hacemos lo que haga falta. No nos cuesta ningún esfuerzo. Llevamos desde las cuatro de la tarde pasándonos hielos por el cuerpo para no desintegrarnos, pero estamos demasiado ilusionadas como para no pasar por esto", comenta entre risas una zaragozana.

Pero, si hay un momento del concierto que todos esperan con especial ilusión, es el de la canción 'Lokita por mí'. Durante el tema, el equipo de Romeo Santos y Prince Royce elige a una persona del público para pronunciar ante las cámaras una de las frases más conocidas de la canción: "Mi amor, tú dices que yo soy loca, pero más loco eres tú que estás conmigo". La escena se ha hecho viral en TikTok y son muchos los que sueñan con ser los elegidos. "Haría lo que fuera porque me escogieran. Lo que sea. Me tiro al escenario si hace falta", bromea Alba Míguez.

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Más allá de la música, la larga fila que se ha organizado en torno a las puertas del Ibercaja Estadio es una muestra de lo que Romeo Santos y Prince Royce significan para quienes han crecido escuchando sus canciones. "Los amo, los adoro. Son mis ídolos desde que tenía 15 años. Me sé todas sus canciones, así que no podía faltar hoy", resume una de las asistentes poco antes de que se abriesen las puertas del estadio.