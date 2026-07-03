El Museo de Huesca recorre la evolución del arte y la cultura a finales del siglo XX
La muestra expone 52 obras de la Colección Escolano Olivares hasta el próximo 18 de octubre
El Museo de Huesca ha inaugurado este viernes la exposición ‘Transformaciones. Arte y cultura de finales del siglo XX a través de la Colección Escolano Olivares’, comisariada por Alejandro J. Ratia, y que podrá visitarse hasta el 18 de octubre.
A partir de los numerosos fondos que integran la colección Escolano-Olivares, Alejandro J. Ratia da forma a la exposición ‘Transformaciones’ donde el discurso parte de cómo la creación artística, en este caso la obra gráfica, actúa como reflejo de las realidades y los cambios acontecidos en la sociedad contemporánea.
Estructurada en diez 'transformaciones'
Se estructura en diez secciones que recogen aspectos como la transformación del papel de la mujer o el compromiso político durante los últimos años del franquismo y la Transición. También se atiende a la propia evolución que experimenta la obra gráfica, que desde la década de los 60 se convierte en una manifestación propicia para la experimentación artística y la expresión político-social. Esta muestra está relacionada con la exposición homónima que el comisario celebró en el Patio de la Infanta.
La exposición reúne un total de 52 obras, entre las que se encuentran serigrafías, xilografías, litografías o aguafuertes, así como el proyecto audiovisual ‘Contranatura’ de Luis Muro. Pablo Picasso, Christo, Antonio Saura, Maruja Mallo, Cristina Iglesias, Charo Pradas, Juan Uslé, Luis Gordillo, Ricardo Calero, Enrique Larroy o Joan Brossa son algunos de los autores representados dentro de la exposición.
El comisario Alejandro J. Ratia ha detallado que ‘Transformaciones’ propone un recorrido que muestra cómo “el arte termina siendo un sismógrafo de los cambios sociales y de los cambios internos en la propia naturaleza del arte”. La obra gráfica —grabados, litografías, serigrafías y ediciones múltiples— alcanzó entre los años 50 y 80 “una importancia muy destacada”, permitiendo elaborar una auténtica crónica visual de aquella época.
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