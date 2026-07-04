Así ha sido el último concierto de Love of lesbian en Aragón: "Increíble amigos, os vamos a echar mucho de menos"

La banda catalana Love of lesbian, una referencia del indie español y una de las pioneras en llenar grandes recintos en el género, anunció en febrero de este mismo año un parón tras 25 años de actividad cuando concluyeran su gira, un adiós que no tildan de definitivo pero tampoco ponen una posible fecha de regreso así que todo está en el aire.

Ese 'tour' del adiós ha hecho parada en Barbastro, en el PolifoniK Sound para ofrecer el último concierto en Aragón, una cita muy especial en la que el público, que ha llenado el aforo ha respondido por todo lo alto como cuando se trata de una celebración. El grupo capitaneado por Santi Balmes siempre ha tenido una relación especial con el público aragonés (ha actuado en Zaragoza sobre todo en multitud de ocasiones) y el viernes por la noche armaron una actuación con energía con hueco para la nostalgia y para esos versos que les han encumbrado como una de las bandas más populares de la música española.

Un sentido homenaje

Tras una actuación apoteósica en la que la banda además de presentar los temas de su último disco 'Ejército de salvación", ha dado rienda suelta a sus canciones de siempre, el festival barbastrense ha querido rendirles un sentido homenaje: "Hay conciertos que se esperan. Y luego están los que sabes que vas a recordar mucho tiempo después. Increíble amigos, os vamos a echar mucho de menos". Un mensaje que ha sido respondido por la propia banda ("Gracias por todo") acompañado de un corazón.

Love of lesbian se ha prodigado bastante por los escenarios aragoneses y, de hecho, ha actuado en varias ocasiones en el FIZ y en las cuatro ediciones del Vive Latino, la banda capitaneada por Santi Balmes ha estado presente en dos, en la edición inaugural en 2022 y en la última celebrada en septiembre de 2025.