Miki Nadal ya rueda la primera película en la que es protagonista

El aragonés Miki Nadal debuta como protagonista en el cine de la mano de Jordi Calvet cuya comedia 'Mi querida familia rusa' ya se está rodando en Tenerife y que cuenta con un elenco en el que también están Mikel Herdoz Jr y Nerea Rodríguez.

Esta película supone el debut de Miki Nadal en un papel protagónico en cine. Después de una gran carrera en la TV el cómico aragonés se pone a las órdenes de Jordi Calvet para protagonizar esta comedia. También debutan como protagonistas en el cine Mikel Herdoz Jr y Nerea Rodríguez, después de su destacada carrera en teatro y en TV, en programas como 'Tu cara me suena' u 'Operación Triunfo'.

Una reunión familiar complicada

'Mi querida familia rusa' narrará la historia de Javier, un joven pianista que regresa a casa para anunciar a sus padres que va a casarse con Katerina, una joven rusa embarazada. En palabras del director Jordi Calvet, es “una comedia muy divertida que muestra con sorna los prejuicios y clichés entre diferentes nacionalidades”. “Estoy muy felíz con el gran casting reunido para esta película y estoy convencido que se va a convertir en una de las revelaciones del año”.

En ella, Francho Gracia, un reconocido artista aragonés; y su esposa Carmen, una aristócrata andaluza profundamente religiosa, preparan la bienvenida de su hijo Javi tras un año estudiando música. La celebración da un giro inesperado cuando Javi anuncia que va a casarse con Katerina, una joven rusa embarazada de su hijo.

Noticias relacionadas

Los padres de Katerina, empresarios rusos afincados en Marbella, tampoco aceptan de buen grado la relación. Pero decididos a conocerse, ambas familias dan pie a una sucesión de choques culturales, equívocos y enfrentamientos. Lo que debería ser una feliz reunión familiar se convierte en un auténtico campo de batalla cuando ambas familias, cargadas de prejuicios, orgullo y desconfianza, se conocen por primera vez.