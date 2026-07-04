El XXIII Festival de Cine de Comedia de Tarazona selecciona 44 cortometrajes entre las 361 obras recibidas

El XXIII Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo 'Paco Martínez Soria' ya ha seleccionado los cortometrajes que competirán en su Sección Oficial. Un total de 44 trabajos, uno de ellos fuera de concurso, han sido elegidos entre las 361 obras recibidas de toda España, consolidando un año más la cita turiasonense como uno de los principales escaparates del cortometraje nacional.

"La calidad de los trabajos recibidos vuelve a ser muy alta, lo que hace que el proceso de selección sea cada vez más complicado. Aun así, creemos que la Sección Oficial reúne una excelente representación del mejor cine de comedia que se está haciendo actualmente", destaca el director del festival, Raúl García Medrano.

Entre los cortometrajes seleccionados figuran también dos producciones aragonesas, 'En trámite' y 'Sopitas', que competirán por el palmarés de esta edición junto al resto de obras elegidas. La relación completa de títulos puede consultarse en la página web oficial del festival.

La cuenta atrás para el festival entra así en su recta final. Del 15 al 22 de agosto, el Teatro Bellas Artes de Tarazona volverá a convertirse en el epicentro del cine de comedia de habla hispana, con una programación que reunirá proyecciones de cortometrajes y largometrajes, coloquios, monólogos, música en directo, talleres y otras actividades paralelas.

Un festival referente del cortometraje español

Con más de dos décadas de trayectoria, el Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo se ha consolidado como uno de los certámenes de referencia del panorama cinematográfico nacional. Actualmente es uno de los cinco festivales aragoneses calificadores para los Premios Goya, además de ser calificador para los Premios José María Forqué al Mejor Cortometraje Cinematográfico y, desde la pasada edición, también para los Premios Fugaz, considerados los galardones de referencia del cortometraje español.

El cortometraje que obtenga el Premio del Jurado al Mejor Cortometraje, patrocinado por Fundación Ibercaja y dotado con 1.500 euros y trofeo, accederá de forma directa a la preselección de estos tres importantes reconocimientos nacionales.

Premios

Además del Premio del Jurado, el festival volverá a conceder el Premio Especial del Público-Aragón TV, que incluye la adquisición de los derechos de emisión del cortometraje ganador por parte de la televisión autonómica, así como su promoción y difusión, y el Premio El Blog del Cine Español, consistente en un trofeo y una campaña de promoción en este medio especializado.

El palmarés se completará con los premios a Mejor Actor y Mejor Actriz, con la colaboración de Fundación AISGE, así como los reconocimientos a Dirección y Guion, patrocinados desde este año por DAMA y dotados con 500 euros cada uno, Dirección de Fotografía, Montaje, Dirección Artística y Música Original.

Asimismo, el premio a la Mejor Dirección de Fotografía, patrocinado por Welab, estará dotado con 2.000 euros en alquiler de material cinematográfico. Como novedad, desde esta edición se incluye el premio Moira Distribución, patrocinado por Moira Pictures y consistente en 6 meses de distribución del cortometraje ganador de este premio.

Los ganadores se darán a conocer durante la gala de clausura del festival, que se celebrará el 22 de agosto en el Teatro Bellas Artes de Tarazona.

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El festival está organizado por el Ayuntamiento de Tarazona y AC Secuencias, y cuenta con la colaboración de la Comarca de Tarazona y El Moncayo, Fundación Ibercaja, Fundación AISGE, Moira Pictures, Dama Autor, AECID Cultura, Diputación de Zaragoza, Gobierno de Aragón, Film & Co, Heraldo de Aragón, El Español de Aragón, Pelocas, Aragón TV y Aragón Radio. Patrocinan también Embou, Bodegas Aragonesas, Ambar, La Siesta, Premios Fugaz y la Academia de Cine.