Ayerbe y Almudévar dedicarán el Festival Extrarradios 2026 a explorar lo sagrado y lo oculto

Las localidades oscenses de Ayerbe y Almudévar volverán a convertirse este otoño en el epicentro de la creación contemporánea con la tercera edición de Extrarradios, que se celebrará del 23 al 25 de octubre en Almudévar y del 30 de octubre al 1 de noviembre en Ayerbe.

El festival, heredero del espíritu de Periferias tras su desaparición en 2023, girará este año en torno al eje temático 'Lo Sagrado/Lo Oculto', una propuesta que invita a reflexionar sobre la espiritualidad contemporánea y su cara más inquietante.

El cartel y la temática de esta edición volverá a reunir distintas disciplinas artísticas para abordar cuestiones de actualidad desde una perspectiva cultural.

Según han explicado sus impulsores, el festival parte de la constatación de que, en un contexto marcado por la incertidumbre, está resurgiendo un interés creciente por la espiritualidad y la búsqueda de lo trascendente, una tendencia que consideran visible en numerosas expresiones culturales contemporáneas.

Una reflexión sobre la espiritualidad y sus sombras

Extrarradios plantea este año un recorrido por dos conceptos aparentemente opuestos, pero profundamente conectados: lo sagrado y lo oculto.

Por un lado, el festival analizará el renovado interés por la trascendencia presente en la música, el cine o las artes visuales, tomando como referencia obras recientes como el álbum Lux, de Rosalía; la película Sirât, de Óliver Laxe; o la recuperación de artistas como Hilma af Klint; además del auge de nuevas corrientes musicales vinculadas al misticismo.

Frente a esa búsqueda espiritual, la programación también explorará su reverso: aquello que permanece oculto, oscuro o inquietante, una tendencia que igualmente ha cobrado fuerza en el cine de terror de autor, el fenómeno del true crime, la música experimental o el renovado interés por figuras como las brujas.

Con ello, la organización pretende reflexionar sobre dos dimensiones que, lejos de ser antagónicas, forman parte de una misma realidad cultural y social.

Un cartel que simboliza la dualidad del festival

La imagen de esta tercera edición ha sido creada por el artista oscense, Javier Aquilué, doctor en Bellas Artes, artista visual, músico e integrante del grupo Kiev cuando nieva, además de profesor de Dibujo Artístico en la Escuela de Arte de Zaragoza.

Su propuesta gira en torno a una gran tela que actúa como símbolo de la dualidad que inspira el festival. Según explica el propio autor, ese elemento puede evocar tanto las vestimentas asociadas a distintas tradiciones religiosas como el hábito de Santa Teresa inmortalizado por Bernini o un chador musulmán.

Al mismo tiempo, esa misma tela puede interpretarse como la túnica de un hechicero o la sábana de un fantasma, reforzando el diálogo entre lo sagrado y lo oculto que articula toda la edición.

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El escenario elegido, un descampado al atardecer, completa el significado del cartel al situar la acción en un momento de transición entre la luz y la oscuridad, una metáfora visual del espacio liminal que Extrarradios propone explorar en esta nueva edición.