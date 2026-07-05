La cara B de La Ronda de Boltaña, cada vez más cerca: "Hemos contado muchas historias, nos faltaba la nuestra"

1992. Un grupo de amigos lleva años tocando en El Palotiau de Boltaña. Una tarde cualquiera, entre ensayos, conversaciones y recuerdos, surge una idea que, a priori, parece sencilla: recuperar una tradición que el paso del tiempo había ido apagando. No pretendían fundar un grupo ni recorrer Aragón interpretando sus propias canciones. Solo querían que la ronda volviera a recorrer las calles de Boltaña. Hacía veinte años que eso no ocurría. Sin embargo, aquel enero la gaita, la trompa, el acordeón, las guitarras, los laúdes y las bandurrias volvieron a sonar por los rincones del pueblo. Sin saberlo, aquel primer recorrido marcaría el nacimiento de La Ronda de Boltaña.

Lo que empezó siendo un gesto casi íntimo acabó convirtiéndose en algo mucho más grande. Con el paso del tiempo, el grupo llevó esa tradición por todo el Pirineo aragonés y, tras la publicación de su primer disco en 1996, también fuera de las fronteras oscenses. Festival tras festival, pueblo tras pueblo, la ronda dejó de ser un recuerdo para convertirse de nuevo en una tradición viva. Treinta y cuatro años después, más de 900 conciertos y seis discos avalan una trayectoria que trasciende lo musical, puesto que, para muchos, La Ronda de Boltaña representa una manera de entender el Pirineo, su gente y su cultura.

Francho Sarrablo, uno de los miembros de La Ronda de Boltaña, durante el rodaje del documental. / Osole Visual

35º aniversario del grupo: 'La Ronda Continúa'

Ahora, cuando el grupo se prepara para celebrar su 35º aniversario en 2027, Semillas Documentales trabaja en 'La Ronda Continúa', un largometraje documental que no pretende contar solo la historia de una banda, sino poner el foco en las personas que la han hecho posible durante más de tres décadas.

La idea nació en septiembre del año pasado: "Todo el equipo coincidimos en que queríamos mostrar lo que nunca habían contado en los escenarios", explica Lucía Castillón, una de las directoras del filme. La respuesta de los altoaragoneses no tardó en llegar: "Desde el primer momento estuvimos encantados con la idea", apunta Manuel Domínguez, uno de los integrantes. Aunque en 2017 ya habían participado en el documental 'Ronda por un pequeño país', con motivo del 25º aniversario de la banda, esta vez sintieron que el enfoque era distinto: "Ver cómo una nueva generación de jóvenes se fija en nuestro proyecto y, además, lo entiende en profundidad y decide inmortalizarlo significa que contamos cosas que trascienden el tiempo y el espacio".

Para Castillón comprender La Ronda de Boltaña pasa por entender que "la cultura y la reivindicación del aragonesismo van de la mano". Ese pensamiento es, precisamente, el que vertebra el largometraje y explica por qué la productora quiso profundizar en la historia de la banda: "Tratan temas muy presentes y actuales. Su principal labor es reivindicativa. Van a pueblos casi abandonados y los llenan de música; eso también es una forma de hacer política. Sus letras llevan décadas acompañando movimientos sociales y demuestran que nunca han sido ajenos a lo que sucede a su alrededor. Beben del 'ahora', de lo real. Esa gran labor merecía un homenaje".

El rodaje ha comenzado

Con esa mirada, el rodaje comenzó hace apenas dos semanas. Junto a Osole Visual, responsable de la dirección de fotografía, y Allué Cester, encargado del sonido, el equipo ya ha realizado las primeras entrevistas a los trece integrantes del grupo, todas ellas en distintos rincones emblemáticos del Sobrarbe. El trabajo continuará durante todo el verano con un propósito claro: captar, en palabras de la dirección, "todo lo que nadie ve y que también supone formar parte de La Ronda".

Las conversaciones que se han mantenido durante estas primeras tomas han desvelado, en voz de sus miembros, la verdadera esencia de la banda: "En un principio, nosotros solo queríamos divertirnos. Poco a poco fuimos dándonos cuenta de que podíamos colaborar en cosas interesantes y hacer que los aragoneses recuperasen la ilusión por vivir aquí. Pensamos que la palabra es un medio fundamental para la expresión y el disfrute, pero también para transmitir el amor por el tiempo en el que uno vive y por el lugar al que pertenece".

La grabación también ha puesto el foco en una realidad que hasta ahora nunca había ocupado el lugar protagonista: el papel de las familias y, especialmente, el de las mujeres de los componentes. "En el documental se comprende de una forma inédita que quienes han hecho posible que este proyecto funcionase durante 35 años han sido sus mujeres. Ellas han sostenido la carga familiar mientras ellos rondaban. Sin ellas, nada habría sido igual", remarca Castillón.

Un llamamiento a los aragoneses

Con buena parte del trabajo todavía por delante, Semillas Documentales hace un llamamiento a la colaboración de la comunidad para que la iniciativa pueda llegar a buen puerto. Para ello ha puesto en marcha una campaña de 'crowdfunding' con el objetivo de recaudar 9.000 euros, de los que ya se han conseguido cerca de la mitad. A esta iniciativa se suma la venta de camisetas y 'tote bags' con la marca del largometraje, con precios que oscilan entre los 10 y los 15 euros.

La productora confía en que los aragoneses respondan a esa llamada: "Cada uno puede ayudar en la medida de sus posibilidades, pero teniendo en cuenta que La Ronda siempre ha estado ahí para todo el territorio. Durante años han difundido unos valores que hoy forman parte de la identidad de varias generaciones y se han convertido en un símbolo de nuestra tierra. Necesitamos vuestra ayuda para devolverles todo lo que han hecho por nosotros".

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Si todo sigue el calendario previsto, 'La Ronda Continúa' se estrenará a comienzos de 2027, coincidiendo con el 35º aniversario del grupo. Será la primera vez que el público pueda descubrir todo lo que se esconde detrás del directo, una historia que hasta ahora había permanecido en la sombra. Como resume Domínguez: "Hemos contado muchas historias, nos faltaba la nuestra". Y mientras esa llega a la gran pantalla, La Ronda de Boltaña seguirá recorriendo caminos y pueblos para "difundir nuestro mensaje. La Ronda terminará con La Ronda, y entonces solo quedará todo lo que contamos".