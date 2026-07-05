El ciclo 'A la fresca' llenará de cultura la comarca de las Cinco Villas

La comarca de las Cinco Villas se volverá a llenar de cultura este mes de julio gracias al ciclo 'A la fresca', que cumple ya nueve años promoviendo el acceso a la música y las artes escénicas en los municipios cincovilleses. La entidad comarcal va a impulsar 16 espectáculos durante este mes en una programación que incluye magia, teatro, música, humor y espectáculos familiares. Como siempre, todos volverán a ser gratuitos.

La programación echó a andar este pasado sábado con teatro y música en los municipios de El Sabinar y El Bayo, pero se extenderá a lo largo de todo el mes de julio. El próximo sábado, Tauste acogerá la actuación de la orquesta Generaciones, mientras que Peio Rivas llevará su espectáculo hasta Luesia y María Carmen Rived cerrará la jornada en Casas de Esper.

El sábado 18 de julio será el día con mayor número de propuestas repartidas por la comarca. La programación comenzará a las 18.00 horas en Puendeluna, donde Yasting Gigoló actuará en el pabellón municipal. A las 20.00 horas, Yaguete Filete ofrecerá su espectáculo en la piscina de Alera. Ya por la noche, Javi el Mago actuará a las 22.00 horas en la plaza del Palacio de Biota, mientras que Tinín el Mago lo hará a la misma hora en el pabellón de Castejón de Valdejasa. A las 22.30 horas, Ester Vallejo actuará en Castiliscar, y la jornada finalizará con la actuación de Patri y Mar a las 23.00 horas en la terraza del bar de Farasdués.

La recta final del mes comenzará el viernes 24 de julio, cuando Yasting Gigoló actuará a las 22.00 horas en el Cine de Pinsoro. Un día después, el sábado 25 de julio, el mismo artista llevará su espectáculo a El Frago, también a las 22.00 horas, en la plaza del municipio. La programación concluirá el miércoles 29 de julio en Sierra de Luna, donde Teatro Arbolé pondrá el broche final con una representación a las 19.00 horas en el parque Rosita Ferrer, cerrando así un mes repleto de actividades culturales para todos los públicos en las Cinco Villas.

Al igual que el año pasado, el cartel de actuaciones da un fuerte protagonismo a los grupos y artistas locales. Toda la programación de 'A la fresca' estará disponible en la web de la comarca de las Cinco Villas, además de en sus redes sociales.

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Este ciclo forma parte de la estrategia de la comarca para dinamizar la vida cultural en sus municipios, muchos de ellos de pequeña población. A esta programación se sumará en otoño el ciclo 'Al abrigo', de octubre a diciembre, que en conjunto superarán los 100 espectáculos anuales en todo el territorio.