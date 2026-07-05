Las invitaciones para el XXXV Festival Internacional en el Camino de Santiago podrán retirarse desde este lunes
La cita musical, que alcanza su trigésimo quinta edición, pondrá el foco en el patrimonio musical de la Corona de Aragón con interpretaciones históricas
El Periódico de Aragón
La Diputación Provincial de Huesca abrirá este lunes, 6 de julio, el plazo para retirar las invitaciones de los conciertos del XXXV Festival Internacional en el Camino de Santiago (FICS), una cita consolidada con la música antigua y barroca que se celebrará entre el 30 de julio y el 30 de agosto en catorce localidades altoaragonesas.
Bajo el lema 'Caminos en la mar', esta edición pondrá el foco en el patrimonio musical de la Corona de Aragón y ofrecerá un recorrido por composiciones históricas interpretadas con criterios de fidelidad a su concepción original.
Las invitaciones podrán obtenerse a partir de las 10.00 horas a través de la página web de la Diputación de Huesca, con un máximo de cuatro localidades por persona para cada concierto.
Conciertos en 14 localidades
El festival llegará este verano a Jaca, Canfranc, Villanúa, Castiello de Jaca, Santa Cruz de la Serós, Santa Cilia, Bailo, Berdún, Hecho, Siresa, Monzón, Tamarite de Litera, Bolea y Huesca, donde diferentes iglesias, catedrales y otros espacios patrimoniales acogerán las actuaciones programadas.
La entrada será gratuita mediante invitación en todos los conciertos celebrados en templos y en la sede de la Diputación de Huesca. Por su parte, las actuaciones previstas en la Ciudadela de Jaca requerirán la reserva previa de localidad mediante el abono de una tasa de tres euros por entrada, también con un máximo de cuatro localidades por persona y disponible desde el mismo día y horario.
El programa arrancará el 31 de julio en Monzón con Eloqventia y su propuesta Ecos templarios. A partir de entonces pasarán por el festival formaciones y artistas como Melania Olcina y Sara Águeda, Capella de Ministrers, Dúo Orpheo, Zaruk, Les Sacqueboutiers, Músicos de Frontera, Taracea, Bach Collegium Barcelona, Tenores di Bitti 'Mialinu Pira', Diana Baroni, Canticum Novum, MAB Consort, Enrike Solinís & Euskal Barrok Ensemble, Bachcelona Consort, Chiavette, Schola Cantorum Paradisi Portae y La Tendresa.
El broche final llegará el 21 de agosto en la Ciudadela de Jaca con un concierto de Capella de Ministrers, dirigida por Carles Magraner.
Un festival consolidado
El Festival Internacional en el Camino de Santiago alcanza este año su trigésimo quinta edición consolidado como una de las principales citas españolas dedicadas a la música histórica y vinculada al patrimonio del Camino de Santiago.
El certamen está organizado por la Diputación Provincial de Huesca, con la colaboración del Ayuntamiento de Jaca y la Comarca de la Jacetania, además del apoyo de numerosas instituciones, ayuntamientos y entidades culturales y eclesiásticas de la provincia. Asimismo, forma parte de FestClásica, la Asociación Española de Festivales de Música Clásica.
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