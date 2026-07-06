Una de las bandas más míticas del trash metal estadounidense llega a Zaragoza: cómo conseguir las entradas
Los californianos Testament, una de las formaciones más reconocidas del género, recalarán este martes en el Teatro de las Esquinas
Efe / El Periódico
Los amantes del trash metal tienen una cita ineludible este martes en la capital aragonesa. Los californianos Testament, una de las formaciones más reconocidas del trash metal, recalarán este martes en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza en uno de los dos conciertos en salas en España que ofrecerán dentro de su gira europea, que también les llevará al Resurrection Fest de Viveiro (Lugo).
Tras su disco 'Para Bellum', uno de los trabajos más agresivos que se recuerda de la banda americana, Testament regresa al país con un concierto que comenzará a las 20.00 horas y para el que solo quedan entradas en el anfiteatro, a un precio de 32 euros. Los tickets pueden adquirirse en la web del Teatro de las Esquinas.
En esta cita actuará también Hellripper, grupo de black y speed metal encabezado por el británico James McBain, que presentará su nuevo disco.
Hasta la fecha, Testament ha publicado 13 discos de estudio, cuatro álbumes en vivo y seis recopilatorios. El grupo tiene tres discos que entraron en el top-50 en las listas inglesas y en 1999 con el disco 'The Gathering' entró en el top-50 alemán. Tras casi una década sin lanzar un álbum de estudio desde entonces, encadenaron cuatro entre 2008 y 2020 que accedieron todos ellos al top 100 del Billboard 200.
- ¿Quién es el empresario que está detrás de las dos quiebras del spa de Ranillas en Zaragoza?
- El tramo de la AP-68 entre Zaragoza y Bilbao que seguirá siendo de pago estrenará un peaje sin barreras: esta será su tarifa
- El incendio de Loporzano, en Huesca, en directo: el fuego avanza por varios flancos, obliga a desalojar dos municipios y corta la carretera
- Zaragoza ya no es una capital de provincia
- El pueblo a 40 minutos de Zaragoza que celebra sus propios 'Sanfermines': 'Son únicos y la gente tiene muchas ganas
- Una jueza cita al presidente Azcón, la alcaldesa Chueca y la presidenta de las Cortes por la quiebra de una empresa de Zaragoza
- De la promesa de Jorge Mas a los ocho canteranos vendidos en el Real Zaragoza con la nueva propiedad
- La goleada en velocidad de Lalo Arantegui: siete fichajes cerrados antes de que llegara el primero de Txema Indias