Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras PortilloReal ZaragozaIncendio LoporzanoBarrios ZaragozaBrasil-Noruega MundialUCI pediátrica Servet
instagramlinkedin

Una de las bandas más míticas del trash metal estadounidense llega a Zaragoza: cómo conseguir las entradas

Los californianos Testament, una de las formaciones más reconocidas del género, recalarán este martes en el Teatro de las Esquinas

Zaragoz acoge este martes el concierto de una de las bandas más influyentes del thrash metal estadounidense.

Zaragoz acoge este martes el concierto de una de las bandas más influyentes del thrash metal estadounidense. / Stefan Brending

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Efe / El Periódico

Zaragoza

Los amantes del trash metal tienen una cita ineludible este martes en la capital aragonesa. Los californianos Testament, una de las formaciones más reconocidas del trash metal, recalarán este martes en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza en uno de los dos conciertos en salas en España que ofrecerán dentro de su gira europea, que también les llevará al Resurrection Fest de Viveiro (Lugo).

Tras su disco 'Para Bellum', uno de los trabajos más agresivos que se recuerda de la banda americana, Testament regresa al país con un concierto que comenzará a las 20.00 horas y para el que solo quedan entradas en el anfiteatro, a un precio de 32 euros. Los tickets pueden adquirirse en la web del Teatro de las Esquinas.

En esta cita actuará también Hellripper, grupo de black y speed metal encabezado por el británico James McBain, que presentará su nuevo disco.

Noticias relacionadas

Hasta la fecha, Testament ha publicado 13 discos de estudio, cuatro álbumes en vivo y seis recopilatorios. El grupo tiene tres discos que entraron en el top-50 en las listas inglesas y en 1999 con el disco 'The Gathering' entró en el top-50 alemán. Tras casi una década sin lanzar un álbum de estudio desde entonces, encadenaron cuatro entre 2008 y 2020 que accedieron todos ellos al top 100 del Billboard 200.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Quién es el empresario que está detrás de las dos quiebras del spa de Ranillas en Zaragoza?
  2. El tramo de la AP-68 entre Zaragoza y Bilbao que seguirá siendo de pago estrenará un peaje sin barreras: esta será su tarifa
  3. El incendio de Loporzano, en Huesca, en directo: el fuego avanza por varios flancos, obliga a desalojar dos municipios y corta la carretera
  4. Zaragoza ya no es una capital de provincia
  5. El pueblo a 40 minutos de Zaragoza que celebra sus propios 'Sanfermines': 'Son únicos y la gente tiene muchas ganas
  6. Una jueza cita al presidente Azcón, la alcaldesa Chueca y la presidenta de las Cortes por la quiebra de una empresa de Zaragoza
  7. De la promesa de Jorge Mas a los ocho canteranos vendidos en el Real Zaragoza con la nueva propiedad
  8. La goleada en velocidad de Lalo Arantegui: siete fichajes cerrados antes de que llegara el primero de Txema Indias

Detenida una mujer por robar joyas a ancianos "durante años" aprovechando su confianza

Detenida una mujer por robar joyas a ancianos "durante años" aprovechando su confianza

Una de las bandas más míticas del trash metal estadounidense llega a Zaragoza: cómo conseguir las entradas

Una de las bandas más míticas del trash metal estadounidense llega a Zaragoza: cómo conseguir las entradas

El tiempo en Utrillas: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El tiempo en Utrillas: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El tiempo en Utebo: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El tiempo en Utebo: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

Detenida una cuidadora por robar a dos ancianos "durante años" aprovechando su confianza

El tiempo en Teruel: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El tiempo en Teruel: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El tiempo en Tauste: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El tiempo en Tauste: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El tiempo en Tarazona: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El tiempo en Tarazona: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio
Tracking Pixel Contents