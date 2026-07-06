Destituyen a la directora de la Feria del Libro de Madrid, la zaragozana Eva Orúe: "No comparto las razones que han alegado"
La periodista aragonesa ocupaba este cargo desde 2022
Europa Press / Efe
La Asociación de Librerías de Madrid ha anunciado este lunes que la etapa de Eva Orúe (Zaragoza, 1962) como directora de la Feria del Libro de Madrid ha concluido. La periodista aragonesa ocupaba este cargo desde 2022, tal y como recuerda la entidad que le agradece "sus cinco años de trabajo, dedicación y compromiso".
"Hablamos de cinco ediciones de la Feria del Libro de Madrid que han sido celebradas bajo su responsabilidad, y en las que se han experimentado importantes avances en ámbitos tan relevantes como la sostenibilidad y la programación cultural", añade el presidente de la Asociación de Librerías de Madrid y Feria del Libro de Madrid, Luis M. Tigeras, en un comunicado.
En declaraciones a la agencia Efe, Orúe ha indicado que la Asociación de Librerías le ha comunicado esta mañana "el despido inmediato". "No comparto ninguna de las razones que han alegado, pero tienen la potestad de rescindir el contrato. No puedo decir nada más", ha señalado la zaragozana, que no ha detallado los argumentos esgrimidos por la asociación.
Luis M. Tigeras ha apuntado en el comunicado que se trata "de un cambio de ciclo y la intención es iniciar una nueva etapa con un cambio en la dirección". El presidente de la asociación ha descartado que la destitución de Orúe tenga que ver con la pérdida de facturación en la última feria que cerró con unas cifras muy inferiores a las de hace un año.
"Los resultados de la feria tienen un componente que no podemos controlar y que en este caso estaba vinculado a la visita del papa León XIV", ha comentado en el comunicado.
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