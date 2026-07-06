Gabino Diego actúa esta semana en el Teatro Principal: "Amo Zaragoza. Aún recuerdo esas noches de finales de los años 80 en la Oasis"

Reconoce Gabino Diego que el cine es un altavoz enorme capaz de disparar la popularidad de cualquier actor. El madrileño lo ha comprobado en sus propias carnes a lo largo de toda su trayectoria. Hace muy poco con 'Torrente, presidente', la sexta entrega de la saga de Santiago Segura, y anteriormente con más de 25 películas. Ahí están por ejemplo 'Amanece, que no es poco' (1988), '¡Ay, Carmela!' (1990) -con la que ganó el Goya a la mejor interpretación masculina de reparto-, o 'Belle Époque' (1992).

Sin embargo, el actor madrileño asegura que el teatro siempre ha sido su "gran amor": "Yo empecé así, actuando en el colegio. El cine también me gusta mucho, pero nadie puede negar que es más frío. Decía Félix Rotaeta que el teatro es como la madre que siempre te acoge, y es totalmente cierto". El intérprete, que siempre ha regresado a las tablas, se encuentra de gira con la comedia de enredos 'Pijama para seis' y esta semana desembarca en el Teatro Principal.

El coliseo zaragozano acoge de miércoles a domingo este célebre vodevil escrito por el conocido dramaturgo francés Marc Camoletti, una obra marcada por su ritmo frenético, las confusiones de identidad y los enredos matrimoniales. "Es una pieza de relojería en la que el espectador se va a estar divirtiendo desde el primer minuto", ha subrayado este lunes Gabino Diego durante la presentación celebrada en el Teatro Principal.

Jesús Cisneros y Gabino Diego, este lunes en la presentación de 'Pijama para seis' en el Teatro Principal. / Laura Trives

En este mismo sentido se ha manifestado Jesús Cisneros, otro de los actores de un reparto que completan Isabel Gaudí, Amaia Vargas y Sabrina Praga: "El objetivo es que la gente salga diciendo que nunca se ha divertido tanto en un teatro. Garantizamos una sesión de risoterapia durante 90 minutos". Precisamente, eso es lo que ha convertido a la obra de Camoletti en una referencia en el género del vodevil. De hecho, 'No te vistas para cenar' (el título original) ha sido representada en todo el mundo y actualmente triunfa en Broadway.

La sinopsis

El texto cuenta la historia de Fernando, un hombre que aprovecha que su mujer tiene que ir a visitar a su madre para invitar a su amante a pasar el fin de semana con él. Para tener una coartada, también invita a su amigo Carlos (Gabino Diego) e incluso contrata a una cocinera para que no falte de nada. Sin embargo, las cosas no le salen como él espera y la velada se acaba convirtiendo en una noche llena de equívocos, mentiras y situaciones inesperadas.

"Llevamos un año de gira y la verdad que el recibimiento está siendo muy positivo en todas las ciudades", ha comentado a este diario Gabino Diego, que ha subrayado que el teatro "está para emocionar; ya sea con risas, llanto o lo que sea". El madrileño ha reconocido a este respecto que la comedia "siempre ha estado infravalorada". "Es injusto, pero está considerada un género menor. Es así. Si quieres que te den un Oscar, pues tienes que hacer un papel dramático o que al menos no sea totalmente cómico. El Goya que yo gané fue interpretando a un mudo".

La gira de 'Pijama para seis', que ya ha recorrido ciudades como San Sebastián, Bilbao o Granada a lo largo del ultimo año, supone el regreso de Gabino Diego a Zaragoza, una ciudad con la que, reconoce, mantiene una relación especial. "Siempre he sido muy bien recibido aquí. Yo amo Zaragoza y a su gente. Gracias sobre todo a Luis Alegre, he podido conocer a personas maravillosas en esta ciudad. Aún recuerdo lo bien que lo pasábamos a finales de los años 80 en esas noches en la Oasis...", ha recordado el actor, que también fraguó una gran amistad con el escritor Javier Tomeo.

De vuelta al Principal

Gracias a todos esos amigos, Gabino Diego ha podido visitar muchos rincones de la comunidad. "Esta es una tierra maravillosa, llena de contrastes. Incluso pude rodar en Zaragoza con Miguel Ángel Lamata; me une un vínculo muy especial con esta ciudad y esta comunidad", ha destacado el madrileño, que en 2016 grabó la película 'Nuestros Amantes', rodada casi en su totalidad en Zaragoza.

'Pijama para seis' le permitirá también regresar al Teatro Principal, donde ya representó hace años 'Golfus de Roma' y por supuesto su exitosa 'Una noche con Gabino', en la que mezclaba ficción y realidad basándose en sus anécdotas personales. Por cierto, el intérprete ha señalado que en un futuro prevé abordar una nueva versión "con nuevos textos".

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El madrileño también tiene otros proyectos fuera de las tablas. Así, acaba de rodar la comedia 'Cookies', dirigida por Oriol Cardús, mientras que ha trabajado en la serie 'Atasco', de Prime Video. "Al final, lo que queremos los actores es actuar", ha reconocido el intérprete, que ha recordado que la última película en la que participó (antes de 'Torrente, presidente') fue 'Tiempo después' (2018), la última película de José Luis Cuerda, con el que ya trabajó en la enorme 'Amanece, que no es poco'.