La sombra de Borja Iglesias con España en el Mundial es un aragonés: "Gracias a lo unidos que estamos, podemos grabar cosas impensables"

En uno de sus últimos vídeos, se colaba en el cuarto de Borja Iglesias y le despertaba. No se trata ni de una apuesta ni de un vídeo realizado para hacer clics sin más, formaba parte de un trabajo audiovisual que se publicó hace unas semanas en el canal de Youtube del futbolista. El que estaba detrás era el aragonés El Momo (realizador audiovisual y rapero reconocido) que ejemplifica de esa forma lo que está haciendo junto a su mujer, la diseñadora Irene Marqueta (Vonlippe Design) en el Mundial de fútbol de la mano del delantero de la selección española. "Hay esa confianza y ese buen rollo que permite que salga todo de forma natural. Gracias a lo unidos que estamos, podemos grabar cosas y meternos en sitios que si fuera simplemente un cámara o alguien de prensa externo no podría", explica El Momo. Y es que él y su mujer se encuentran viviendo uno de los sueños de su vida, seguir este gran evento planetario junto a la selección española, como parte del grupo de Borja Iglesias, ya que están grabando momentos con el futbolista tan querido en Zaragoza para un proyecto audiovisual próximo.

El Momo grabando a Borja Iglesias. / M. M. F.

"Todo surge de nuestra estrecha relación con Borja Iglesias. Está en uno de los mejores momentos de su vida profesionalmente y ya hace tiempo me venía diciendo que quería que le grabara, que trabajáramos juntos en algo y empecé haciéndole un vídeo para su canal de YouTube (en el que aparece el episodio del dormitorio). Entonces ya él me dijo '¿te imaginas que fuera al Mundial? Si fuera hacemos un documental'", le propuso el propio delantero al zaragozano. "Al principio era como un castillo en el aire que no sabíamos si se iba a producir, pero ya fuimos grabando varias cosas de sus últimas concentraciones con España hasta que llegó el momento de la lista, se materializó su convocatoria y ya nos lo tomamos en serio. Junto con su agencia Mucho Bambú dijimos que teníamos que ir a grabar allí al Mundial y ya lo formalizamos y nos pusimos manos a la obra", rememora el MC y realizador con emoción.

Los entresijos del Mundial

Un trabajo que a El Momo le está permitiendo cumplir un sueño: "Soy futbolero desde niño, entonces todas las facetas las estoy disfrutando al máximo, desde descubrir las ciudades hasta ver los entresijos de cómo se prepara un Mundial, de cómo se organiza la federación, de cómo lo viven los jugadores, las concentraciones y, además, poder hacerlo todo de la mano de Irene y para un crack absoluto como es Borja Iglesias, es una pasada", explica.

Zaragoza recuerda con mucho cariño y emoción a Borja Iglesias que, aunque solo estuvo una temporada en la ciudad, se ganó a una exigente afición en un año clave para su carrera que le marcó para siempre como atestigua El Momo: "En todas las conversaciones en las que hace repaso por su carrera siempre tiene Zaragoza en la mente y en el corazón, aquí se hizo grande, ya en la cantera del Celta metía un montón de goles, pero claro, llegas a Zaragoza y eso son palabras mayores. Con la Romareda, la afición volcadísima... ahí se tenía que ver si estaba a la altura o no y desde luego que lo estuvo porque estuvimos a punto de ascender y en gran parte fue por la campaña que hizo y lleva siempre, tanto el equipo como a la ciudad, en su corazón".

Irene Marqueta y Borja Iglesias animando a la selección española. / M. M. F.

Aunque, obviamente, hay que esperar a cómo termina este Mundial ("ojalá cuando volvamos es para hacer la celebración en Madrid de que hemos sido campeones con una gran actuación de Borjita"), en la cabeza de los tres ya está hacer algo con todo este material: "No sabemos aún qué forma va a tener, si será un documental como tal al uso, si será algo por capítulos, si lo haremos por su canal de YouTube... Pero bueno, estamos recopilando ahora todo lo que podemos en el Mundial y los partidos anteriores y luego ya veremos qué forma le damos"; afirma El Momo, que concluye hablando de la concentración de la selección española: "Es impresionante las ganas que tienen todos los futbolistas por jugar, o sea que hay mucha gente que se piensa que algunos van de vacaciones y nadie va con esa idea, de hecho, los futbolistas, las ciudades prácticamente ni las pueden ver, están casi todo el tiempo metidos en el hotel y entrenando y luego tienen igual una tarde libre y ya está. Los que realmente disfrutan de esto son los familiares y amigos, los jugadores lo que quieren es jugar y muchos lo pasan muy mal si no lo hacen".