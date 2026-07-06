En marcha la quinta edición del campus arqueológico que descubrió en Belchite una sinagoga medieval única en Europa

Belchite vivió un hito histórico en agosto de 2025: el hallazgo de los restos de una ‘tevá’ o tribuna de oración que confirmaban la existencia de una sinagoga en el Pueblo Viejo durante la Edad Media. Hasta la fecha, no se conocían en Europa otras estructuras similares del mismo período que se hubieran conservado tan bien a lo largo de los siglos. Este éxito ha motivado la celebración de la quinta edición de este campus arqueológico, impulsado por el Ayuntamiento de Belchite y la Asociación Española de Arqueología Militar. Los trabajos comenzaron el pasado 29 de junio y se extenderán hasta el 9 de agosto con la participación de una treintena de estudiantes internacionales.

“El año pasado recabamos una veintena de evidencias científicas que corroboraban que nos encontramos ante una sinagoga medieval. La más sorprendente de todas ellas fue la tribuna de oración, conservada en un estado excepcional", señala el arqueólogo Alfonso Fanjul. En la edición de este año, el objetivo del campus es doble: por un lado, van a continuar las excavaciones en el edificio, concretamente en las dos naves laterales para poder tener una visión completa de toda la zona de oración. Por otro lado, van a comenzar a analizarse muestras de polen depositadas en las diferentes capas de tierra, lo que permitirá conocer qué cultivos se producían históricamente en la zona.

Durante las últimas campañas también se han hallado cerámicas antiguas, que han adelantado el origen del municipio al periodo hispano-romano. Ahora, con el descubrimiento de la sinagoga medieval se continúa en el camino de redescubrir el pasado remoto de Belchite. “Este campus es una apuesta del ayuntamiento y la fundación desde hace cinco años. Queremos seguir profundizando en nuestra historia y nuestro patrimonio, proyectando todavía más la imagen del Pueblo Viejo. A ello contribuirá sin duda este último hallazgo ya que, cuando finalicen los trabajos y la sinagoga salga a la superficie por completo, la de Belchite será la sexta sinagoga medieval visitable en toda España”, indica el alcalde, Carmelo Pérez.

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Los estudiantes que participan en el campus arqueológico proceden de facultades de Arqueología, Historia y Antropología de diferentes lugares del mundo, entre ellos, EEUU, Inglaterra, Italia u Holanda.