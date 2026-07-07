Aitana, sobre su concierto en Zaragoza: "Hemos planteado adelantarlo o retrasarlo para que no esté en medio del partido de España"

El Pabellón Príncipe de Zaragoza acoge este viernes una de las citas más esperadas de todo el verano: el concierto de Aitana. El show de la catalana en Zaragoza va a coincidir con el partido de los cuartos de final de España contra Bélgica en el Mundial. Una cita que va a impedir que se repita la imagen vivida ayer en la capital aragonesa donde más de 5.000 personas se congregaron en el pabellón situado en el barrio de San José para ver en pantalla gigante y celebrar el triunfo de la selección contra la Portugal de Cristiano Ronaldo.

El Ayuntamiento de Zaragoza está actualmente estudiando varias posibilidades para que los zaragozanos puedan acudir en masa a ver el siguiente partido de España en el Mundial. "El objetivo es seguir repitiéndolo el resto de los partidos", ha afirmado Natalia Chueca sobre el objetivo de poder seguir disfrutando del periplo de la selección de Luis de la Fuente en Estados Unidos. Además, el consistorio quiere que puedan ir al menos 5.000 personas tal como sucedió contra Portugal en el Príncipe Felipe.

Unas jóvenes zaragozanas, en el Príncipe Felipe animando a la selección / Pablo Ibáñez

Estos eventos se han realizado en otras ocasiones en la Plaza del Pilar o la Expo, pero el calor que va a persistir en Zaragoza durante los próximos días con temperaturas superando con creces los 40 grados no invitan a ver un partido al aire libre a pesar de que se dispute a las 21.00 horas. Según la Aemet, este miércoles a la hora del partido se registraron 38,6 grados.

Mientras el Ayuntamiento de Zaragoza estudia las dos posibilidades, la propia Aitana ha utilizado su cuenta en redes sociales para abrir una nueva opción: la de adelantar o retrasar su concierto para que se retransmita el encuentro contra Bélgica otra vez en el Príncipe Felipe. "Hemos planteado adelantarlo o retrasarlo para que no esté en medio del partido, pero que es difícil, quizás no podremos hacer nada y se dejará cómo está. Pronto doy noticias", ha escrito la cantante en Twitter.

"No voy a poder salir bajo esas circunstancias"

El concierto de Aitana está fijado para las 21.30 horas en el Príncipe Felipe cuando el partido de España todavía se encuentre en la primera parte. "Hemos pensado en adelantarlo, pero no se podría proque mucha gente por logística no llega a las 19.00 horas al concierto. Es viernes, la gente trabaja... También han dicho de retrasarlo a las 23.00 horas, pero claro, si nos vamos a la prórroga y luego a penaltis... Yo no voy a poder salir bajo esas circunstancias", ha afirmado en un directo en Instagram.

La cantante también ha afirmado que se está estudiando la posibilidad de que las pantallas del Príncipe Felipe retransmitan en directo el partido durante el concierto, pero que se trata de una decisión compleja con numerosos factores logísticos y organizativos. "Es una decisión que tiene que tomar el equipo porque dependen de un montón de cosas, pero quería contaroslo un poco. Disfrutad del día", ha concluido su directo en Instagram.

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El concierto de Aitana sirve para cerrar un ciclo musical de grandes nombres en Zaragoza. Además de la cantante catalana, en la capital aragonesa han actuado otros grandes nombres como Leiva, que juntó a más de 24.000 personas en el Ibercaja Estadio, o Romeo Santos, que bailó bachata ante un público entregado en el mismo escenario.