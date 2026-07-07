El Auditorio de Zaragoza pone fin a su temporada y se reanudará el 18 de septiembre con el concierto de Shinova
La actividad se ha despedido esta semana después de que se tuviera que aplazar el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela
La actividad del Auditorio de Zaragoza se ha despedido esta semana, después de que se tuviera que aplazar el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela previsto para este pasado lunes por el doble terremoto ocurrido en el país caribeño, y se reanudará el 18 de septiembre con la actuación de Shinova.
El concierto de este grupo vasco de rock está programado a las 20.30 horas en la sala Mozart del Auditorio, donde estrenará en directo su nuevo disco 'La Tormenta Perfecta' en un formato expandido con sección de cuerdas en directo. Las entradas ya están a la venta en las taquillas del Auditorio y en la web, con precios que oscilan entre los 43 y los 50 euros.
Al día siguiente se celebrará el VIII Certamen Pop Rock 90's Warcry & Pedro Botero, a las 21.00 horas, en la sala Multiusos del Auditorio y el 26 de septiembre se podrá escuchar a una orquesta sinfónica y un DJ con lo mejor del pop latino con 'Royal Film Concert Orchestra & DJ Symphonic' a las 19.30 horas en la sala Mozart.
La programación de septiembre concluirá el 28 de septiembre a las 19.00 horas, con la actuación de la pianista estadounidense Claire Huangci, dentro del XXIX Ciclo de Grandes Solistas Pilar Bayona.
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