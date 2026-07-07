El CaixaForum Zaragoza abre sus puertas a una noche de puro rock and roll: de La Perra Blanco a Cuti Vericad

El CaixaForum Zaragoza se llenará este miércoles de puro rock and roll gracias a su ciclo cultural Noches de Verano. Se trata de la tercera velada que se desarolla en las últimas semanas dentro de esta programación y contará con conciertos, charlas con músicos y talleres de baile.

Una de las actuaciones más esperadas para esta noche es la de La Perra Blanco, proyecto liderado por la cantante y guitarrista Alba Blanco, que llevará al escenario del CaixaForum su explosiva mezcla de rock, rockabilly, blues, rhythm & blues y soul. Considerada una de las propuestas más enérgicas de la escena estatal, la artista presentará su nuevo trabajo, 'Lovers & Fears', con un directo que recupera la fuerza del sonido de los años 50 desde una mirada actual.

Por otro lado, el aragonés Cuti Vericad se presentará con su banda Los Fabulosos Tres, representando un repertório variado de canciones de los años 50 y 60 enmarcadas dentro de estilos como el rock’n’roll, el rythm and blues, el boogie woogie o la música country.

La noche del rock también ofrecerá la actuación dinamizada de Velvet Candles, maestros en el género clásico doo wop, un subgénero que alcanzó su mayor popularidad en los 50 y principios de los 60 y que se caracteriza por sus armonías vocales a cappella.

El ciclo también ha programado una charla con Fernando Pardo, fundador de Sex Museum y Los Coronas, quien hará un recorrido por la historia y los orígenes del surf rock a través de ejemplos y relatos cercanos. Se realizarán también talleres de baile rock and roll y peluquería para aquellos que quieran adentrarse más en los aspectos estéticos del género.

La próxima cita

El CaixaForum se mantendrá abierto hasta las 23.00 horas, incluyendo la tienda y la cafetería, que tendrá una oferta especial de tapas temáticas por cada evento. Las Noches de Verano llevan realizandose desde el 24 de junio con la Noche de Magia y Objetos, seguida de la Noche de Circo y Juegos el pasado miércoles 1 de julio. El ciclo tendrá su fin con la Noche de Jazz y Movimiento el 15 de julio. Aunque la mayoría de las actividades son gratuitas, se recomienda verificar en la página web el tema de aforo y entradas.