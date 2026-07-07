El Espacio Zity también se rendirá al indie en las Fiestas del Pilar de este año: tres grandes grupos y un adiós

El Espacio Zity también tendrá este año su gran noche del indie nacional. El ciclo de conciertos que se celebrará en la gran carpa de Valdespartera durante las Fiestas del Pilar ya había anunciado una velada de rock patrio con la actuación, el 10 de octubre, de Viva Suecia. Ahora, el Zity amplía su propuesta dentro del género con otros tres conciertos que atraerán hasta el recinto ferial a muchos amantes del indie y del pop estatal.

Tras este anuncio, ya se conoce gran parte del cartel de este año (solo falta una noche por desvelar). El 9 de octubre será el turno de la estrella internacional de música urbana Myke Towers, mientras que al día siguiente serán los murcianos Viva Suecia y Malmö 040, y la noche del 11 de octubre será la de la fiesta Blackworks. El 13 de octubre actuarán Taburete y Álvaro de Luna, el 15 Saiko, el 16 se celebrará la fiesta Electrolatino y el 17 actuará Omar Courtz.

Hasta este martes, aún quedaba por desvelar los artistas que iban a actuar la noche del 14 de octubre, una velada para la que el Espacio Zity ha programado tres bandas clave del indie nacional. Nada más y nada menos que Dorian, León Benavente y Love of Lesbian. El concierto de estos últimos, además, será especialmente emocionante, ya que los de Santi Balmes han anunciado un parón indefinido en su actividad, así que podría ser una de las últimas ocasiones de verlos en directo.

Las entradas para ese concierto del 14 de octubre, que comenzará a las 20.00 horas, se podrán adquirir a partir del jueves 9 de julio (18.00 horas) a través de la web del Espacio Zity. El precio será de 35 euros, con gastos de gestión incluidos.