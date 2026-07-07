Jaraba se convierte este verano en referente de la cultura audiovisual

La localidad zaragozana de Jaraba volverá a convertirse este verano en un referente de la cultura audiovisual en el medio rural con la primera edición de 'Jaraba es de Cine', el proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Jaraba y la asociación C.S.A. Castillo de Jaraba que une creación cinematográfica, patrimonio, turismo y participación ciudadana.

La principal novedad de 2026 será el nacimiento de 'Corto Express', un concurso de creación audiovisual en el que seis equipos deberán escribir, rodar y montar un cortometraje íntegramente en Jaraba en tan solo 24 horas. La iniciativa se celebrará los días 10 y 11 de julio y nace con un doble objetivo: fomentar la creatividad y promocionar el municipio como escenario natural para producciones cinematográficas.

Durante el certamen, los participantes deberán utilizar localizaciones reconocibles del municipio, convirtiendo las calles, paisajes y espacios naturales de Jaraba en auténticos decorados de cine. Una vez finalizados los trabajos de montaje, se realizara una exhibición de los cortos creados por los seis equipos participantes, que tendrá lugar en la Sala Multiusos del Pabellón municipal de Jaraba el sábado 11 de julio a las 19.30 horas, abierta a todos los públicos.

El cortometraje ganador, será elegido mediante votación popular tras la proyección, y recibirá un premio de 300 euros, además de un acceso directo al VIII Festival de Cine 'Castillo de Jaraba', dentro de la categoría Alto Jalón. La cita ya consolidada con el cine llegará los días 7, 8 y 9 de agosto con la celebración del VIII Festival de Cine 'Castillo de Jaraba', un certamen que continúa creciendo como una de las propuestas culturales más singulares del medio rural aragonés.

El festival proyectará los días 7 y 8 una selección de cortometrajes nacionales e internacionales al aire libre repartidos en siete categorías: General, Alto Jalón, Comedia, Terror-Fantástico, Animación, Internacional y Video Clip. El objetivo es acercar el cine de calidad a todos los públicos y ofrecer un espacio de difusión para nuevos creadores y producciones independientes.

El día 9, como reconocimiento a una trayectoria ejemplar, esta edición otorgará el Premio Especial a Paco Sicilia; al actor, director y dramaturgo Ramón Barea, una de las figuras más destacadas del panorama audiovisual español. Tras la entrega del galardón se proyectará una selección de obras protagonizadas o dirigidas por el intérprete vasco.

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Desde sus orígenes, 'Jaraba es de Cine' ha apostado por utilizar la cultura como herramienta de dinamización del territorio, promoviendo el patrimonio natural, paisajístico e histórico de la villa termal y generando actividad turística durante el verano.