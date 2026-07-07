Los mayores de 65 años podrán seguir yendo al cine por dos euros en Zaragoza

El Ministerio de Cultura sigue apostando por el programa Cine Sénior ante el gran aumento de público. El Consejo de Ministros dio luz verde el pasado mes de mayo a una nueva edición de la campaña, que prorrogará durante un año más el sistema de entradas a dos euros para personas de 65 años o más en las salas adheridas.

En concreto, la medida se extenderá desde julio de 2026 hasta junio de 2027 y contará con un presupuesto de 11,5 millones de euros, destinado a subvencionar las salas de cine. La nueva dotación iguala la cuantía de la tercera edición del programa, que comenzó en junio de 2025 con un presupuesto inicial de 8,5 millones y fue reforzada el pasado mes de febrero con una ampliación de tres millones para garantizar su continuidad hasta finales de junio de 2026.

La principal causa directa en Aragón es que los cines Aragonia, Palafox y Cervantes vuelven a a activar la promoción y los mayores de 65 años podrán ir a sus cines a un precio de 2 euros todos los martes.

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Las entradas con descuento se pueden adquirir por las vías habituales: en las taquillas de las salas o por medio de la compra online del cine, seleccionando la bonificación. En el momento de acceder a la sala de exhibición tendrá que acreditarse la edad con el DNI, pasaporte, tarjeta de residencia u otros equivalentes. El Cine Sénior permite a las personas mayores de 65 años acudir al cine todos los martes por un precio reducido de dos euros.