La muestra de cine aragonesa en la que participará la ganadora de un Goya: cine inclusivo, coloquios y un taller participativo
La localidad ribagorzana de Benasque acogerá del 10 al 12 de julio la XIX edición de la Muestra Cine Invisible
La localidad ribagorzana de Benasque acogerá del 10 al 12 de julio la XIX edición de la Muestra Cine Invisible, una cita ya consolidada que volverá a apostar por el cine como herramienta de inclusión, sensibilización y reflexión social. Organizada por la Asociación Guayente, la programación combinará proyecciones cinematográficas, coloquios con sus responsables y un taller de cine inclusivo abierto a personas adultas con y sin diversidad funcional.
Sin duda, una de las actividades más destacas será la proyección de 'Sorda', dirigida por Eva Libertad y considerada una de las producciones españolas más destacadas del último año por su aproximación a cuestiones como la comunicación, la identidad y la inclusión. La sesión, que tendrá lugar el sábado 11 de julio, irá seguida de un encuentro con la directora y la productora de la película, que compartirán con los asistentes los detalles del proyecto y responderán a las preguntas del público.
La muestra arrancará el viernes 10 de julio con un taller de cine inclusivo impartido por Nanuk Audiovisual, concebido como un espacio de creación y participación en el que podrán tomar parte personas adultas independientemente de sus capacidades. La actividad requiere inscripción previa en la Biblioteca de Benasque. Ese mismo día, a las 19.00 horas, se proyectará la película 'Cariñena, vino de mar', dirigida por Javier Calvo.
La muestra concluirá el domingo 12 de julio con la proyección del documental '21.000 palabras (Un capezuto e dos collons)'. La jornada se completará con la exhibición de un cortometraje y un coloquio con el director, que pondrá el broche final a tres días dedicados al cine comprometido con la diversidad. Todas las actividades serán de acceso libre hasta completar el aforo, mientras que las inscripciones para el Taller de Cine Inclusivo podrán realizarse en la Biblioteca de Benasque.
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