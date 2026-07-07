Estas son las películas y series favoritas de Enrique Bunbury en los últimos meses: de 'The Moment' a 'Dead Man's Wire'

El cantante zaragozano Enrique Bunbury no es solo un referente en la escena musical. También es un gran adepto de las actividades culturales en sus diversas variables. Dada la buena respuesta por parte de su público, Bunbury ha vuelto a utilizar su plataforma en redes sociales para acercarse a la audiencia con nuevas recomendaciones de películas, series, libros y documentales que han resultado de su agrado en los últimos meses.

Su lista consta de 15 películas, que destacan, sobre todo, por su componente de actualidad. Arrancando con Song Sung Blues (2025) del director Craig Brewer y acabando con Rebuilding (2025) de Max Walker-Silvermann, el artista hace un recorrido por filmes como Sorry Baby (2025), el debut independiente dirigido y protagonizado por Eva Victor, seguido de If I Had Legs I'd Kick You (2025) de Mary Bronstein, The History Of Sound (2025) de Oliver Hermanus y Christy (2025) de David Michôd ocupando su top 5. A esto se le suman algunas obras como Train Dreams (2025) de Clint Bentley, Dead Man's Wire (2026) de Gus Van Sant, Ciudad sin sueño (2025) de Guillermo Galoe o Un poeta (2026) de Simón Mesa Soto.

En cuanto a los documentales, y prescindiendo de la acotación actual de estos, Bunbury recomienda una serie de piezas que tratan de distinta manera el trabajo de artistas actuales como Charli XCX en The Moment (2026), dirigida por Aidan Zamiri o Hit Me Hard And Soft (2026) de Billie Eilish y James Cameron . Asimismo, no quedan atrás Man On The Run (2025) de Morgan Neville sobre Paul McCartney o Epic: Elvis Presley in Concert (2025) de Baz Luhrmann. Destacan también Nice Girls Don't Stay For Breakfast (2018) de Nan Bush, Tardes de soledad (2024) de Albert Serra, Un hombre libre (2024) de Laura Hojman y Champán para todos (2018) de Lola Paz.

De la misma forma que deja abierta la posibilidad de que sus seguidores puedan indicarle películas y documentales, el aragonés se cierra a las series, afirmando que no le resultan del todo agradables debido a su larga duración y que prefiere las "miniseries que terminan con una temporada y no se alargan innecesariamente". En consideración, entre sus sugestiones están I Love LA (2025) de Rachel Senott, The Chair Company (2025) de Tim Robinson y Zach Kanin y La Suerte (2025) de Paco Plaza y Paco Guerrero.

Por fin, entre las lecturas recientes del cantante, este considera que vale la pena destacar obras como Una historia del Kronen de José Angel Mañas, Los ojos del hermano eterno de Stefan Zewig, Las gratitudes de Delphine Devigan y Norteña de Julieta Venegas.