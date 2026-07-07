La soprano aragonesa Ruth Iniesta debuta esta semana en la Royal Opera House de Londres

Ruth Iniesta está viviendo uno de los momentos más dulces de su carrera profesional. La soprano zaragozana fue reconocida hace unas semanas como la mejor intérprete femenina de lírica en los prestigiosos Premios Talía, un galardón que ya recibió en 2024. Además, en abril protagonizó un histórico bis en el Teatro de la Zarzuela de Madrid cantando el papel protagonista de ‘Jugar con fuego’ de Barbieri, una noche que difícilmente olvidará.

La soprano dará ahora un paso más en su carrera y debutará este sábado en la Royal Opera House de Londres interpretando el papel de Musetta en 'La bohème', de Giacomo Puccini. La artista zaragozana participará en seis funciones (los días 11, 13, 16, 18, 23 y 25 de julio) junto a la Orchestra and Chorus of the Royal Opera House, bajo la dirección musical de Lorenzo Passerini y con dirección escénica de Richard Jones.

Tras este debut londinense, Ruth Iniesta cerrará la temporada 2025-2026 en el Belcanto Opera Festival Rossini in Wildbad (Alemania), donde el próximo 31 de julio protagonizará 'Marina', de Emilio Arrieta, junto al tenor Celso Albelo y bajo la dirección musical de José Miguel Pérez-Sierra.

La soprano iniciará la temporada 2026-2027 en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia interpretando a Micaela en 'Carmen', de Georges Bizet. Posteriormente regresará, entre otros escenarios, al Teatro de la Zarzuela, el Teatro Massimo de Palermo y el Teatro La Fenice de Venecia.