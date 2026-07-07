El torero aragonés Aarón Palacio corta una oreja en Pamplona y recibe a portagayola a su sexto toro

Una corrida de toros muy descastada y floja de la divisa gaditana de Fuente Ymbro dejó en casi nada, a causa de su nulo juego, la corrida del día de San Fermín celebrada este martes en Pamplona, en la que el diestro aragonés Aarón Palacio cortó al sexto, casi de consolación, la única oreja del festejo.

Rápidos y veloces en el encierro matutino, marcando un tiempo récord en el recorrido por la mucha fortaleza de sus cuartos delanteros, los toros llegados desde la finca Los Romerales no dieron el mínimo resultado obligado a la hora de la verdad, la de ese auténtico esfuerzo que es la lidia, por su descastamiento general y por la escasa musculatura y potencia de sus cuartos traseros, de donde surgen realmente las buenas embestidas.

Tan descompensados de hechuras, aun luciendo unas aparatosas encornaduras, los de Fuente Ymbro apenas tomaron los engaños con una mediana entrega en una docena larga de ocasiones, entre los seis, impidiendo así cualquier tipo de lucimiento artístico de una terna que se esforzó por estar a la altura de la cita a pesar de la nula respuesta de los astados.

Aarón Palacio, este martes en Pamplona. / JESUS DIGES / Efe

Así fue como el veterano Daniel Luque aún le sacó algunos pases ligados al rajado primero, gracias sobre todo a la suavidad con que le presentó y le movió la muleta, pero sin encontrar reacción en el tendido en un empeño a menos. Y aún se extendió más el sevillano con un voluminoso jabonero cuarto que, aunque pareció querer emplearse, pronto se paró sin fuerzas para irse a defender a las tablas, siempre entre el silencio de un tendido dado a la merienda.

El madrileño Víctor Hernández también acertó a limpiarle algunos muletazos al segundo, siempre a costa de esperar mucho y hasta el último momento del embroque al vareado y pronto reservado y rajado cinqueño que estaba destinado en principio al quinto turno, pero que corrió una vez devuelto el titular por inválido.

Y menos juego dio, ya en quinto lugar, el descompensado y cornalón sobrero, que volvió grupas ya en varas y se afligió constantemente, salvo cuando Hernández, en lo poco que el animal le dejó insistir, le exigió quedarse ante la tela, a lo que el zambombo respondió con feas y negadas coladas.

Aarón Palacio, el más joven de la terna, salió decidido a aprovechar el escaparate pamplonés en su primer año de alternativa, por lo que saludó a su primero con dos largas afaroladas de rodillas antes de que el también jabonero echara el freno, sin fuerza alguna en sus riñones ni voluntad en las embestidas. El torero zaragozano le puso voluntad y cierta variedad a la cosa, sin grandes logros, hasta despertar una muy amable petición de oreja.

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Sí que le dieron la del sexto, casi como premio de consolación -también para el propio público tras soportar tan plano festejo- al que recibió con apuros a portagayola y le abrió de rodillas el trasteo de muleta, sólo que teniendo que ir siempre a buscar al cornalón en sus huidas hacia la querencia, en las que no cejó hasta acabar aconchado en tablas, donde volvió a poner en apuros a Palacio de tanto insistir en no irse de vacío de Pamplona, como al final logró.