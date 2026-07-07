El torero aragonés que cayó en una trituradora visita el programa de Sonsoles Ónega: "Mi fallo fue no parar el tractor. Intenté subirme para cortar las cuerdas y resbalé"

El torero aragonés Alberto Álvarez visitó este lunes junto a su pareja Verónica el programa 'Y ahora Sonsoles' (Antena 3). Han pasado poco más de dos meses desde que el ganadero sufrió un gravísimo accidente al caer en la trituradora de alimentos de su explotación ganadera de Ejea mientras daba de comer a sus reses. Por suerte, Álvarez se ha podido recuperar del enorme susto y ahora mira la vida con optimismo, aunque afronta un largo proceso de rehabilitación para optimizar plenamente las funciones motoras de sus piernas.

Ese fatídico 2 de mayo, el ganadero tuvo que ser trasladado de urgencia en un helicóptero al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Álvarez sufrió múltiples heridas en las dos piernas, con pérdida de tejido y hemorragia masiva. El accidente se produjo en su finca de Ejea de los Caballeros, donde Álvarez cría vaquillas y reses bravas para diversos festejos populares.

En su visita al programa de Sonsoles Ónega, el torero explicó que su boda ha tenido que ser aplazada y también detalló lo ocurrido esa fatídica tarde mientras intentaba dar de comer a sus reses. "Lo que pasó es que estaba lloviendo y las prisas también harían algo porque traté de ir más rápido de la cuenta. Mi fallo fue no parar el tractor. Intenté subirme para cortar las cuerdas y ahí resbalé y me caí. Cuando ya me caí, estaba consciente y la máquina me iba dando golpes en las piernas", relató.

Solo él sabe el dolor que llegó a sentir después: "La imagen mirando para abajo era de las piernas dando vueltas de un lado para otro ensangrentadas y yo intentando agarrarme a la barandilla para subir para arriba. En esos momentos tu cuerpo se quiere ir, pero yo no me quería ir. Solo pensaba: por mi Macarena", dijo Álvarez en referencia a su hija de diez meses.

El torero aseguró en el programa de Antena 3 que nunca se ha parado a pensar las razones que hicieron que se cayera porque "no me va a llevar a nada". "Sé por qué me caí pero no le doy vueltas. Me caí y ya está, y de ahí para adelante", subrayó.

Tras 20 años de trayectoria, el extorero se retiró de los ruedos en la pasada Feria del Pilar, en concreto el 12 de octubre. Nacido en Ejea de los Caballeros el 11 de julio de 1980, Álvarez debutó en público el 16 de junio de 1996 en Santa Elena (Jaén), mientras que su debut en Las Ventas se produjo el 17 de octubre de 1999