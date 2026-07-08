Aitana, sobre su concierto en Zaragoza: "Finalmente no habrá ningún cambio de horario, se queda a las 21.30"
La cantante, después de plantear la posibilidad de cambiar la hora de su concierto en Zaragoza para que no coincidiese con el partido de España, decide mantener su horario original
El Pabellón Príncipe de Zaragoza acoge este viernes una de las citas musicales más esperadas de todo el verano: el concierto de Aitana. El 'show' de la catalana en Zaragoza va a coincidir con el partido de los cuartos de final de España contra Bélgica en el Mundial. Una cita que va a impedir que miles de personas se junten en el pabellón del barrio San José para ver en pantalla gigante el encuentro deportivo, como ocurrió el lunes pasado en el partido contra Portugal.
Mientras el Ayuntamiento de Zaragoza estudiaba otras posibilidades para que los zaragozanos pudieran acudir en masa a ver el siguiente partido de España en el Mundial (finalmente se podrá ver en la plaza del Pilar), la cantante afirmaba en un directo en Instagram: "Hemos pensado en adelantarlo, pero no se podría proque mucha gente por logística no llega a las 19.00 horas al concierto. Es viernes, la gente trabaja... También han dicho de retrasarlo a las 23.00 horas, pero claro, si nos vamos a la prórroga y luego a penaltis... Yo no voy a poder salir bajo esas circunstancias".
En dicha transmisión en vivo, Aitana también planteó la opción de que las pantallas del Príncipe Felipe proyectarán en directo el partido durante su espectáculo: "Es una decisión que tiene que tomar el equipo porque dependen de un montón de cosas".
Finalmente, hace apenas una hora ha lanzado un comunicado en su cuenta de X confirmando que el concierto mantendrá su horario original, a las 21.30 horas. "Todo surgió porque mucha gente que venía al concierto me escribió preguntándome qué haríamos para poder disfrutar también del partido. Después de valorar todas las opciones, creemos que lo mejor es dejarlo como estaba", concluye la cantante en sus redes sociales.
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