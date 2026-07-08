Los Cracks del 29, David de María, O’Carolan, Carmen París, Javier Ojeda y Chérie B protagonizan la XV edición de los Conciertos del Agua de Ejea que comienza este sábado

Los Cracks del 29, David de María, O´Carolan, Carmen París, Javier Ojeda y Chérie B serán los protagonistas de la XV edición de los Conciertos del Agua de 2026 de Ejea que comienza este sábado. Así y durante los meses de julio y agosto este festival, que cuenta con la colaboración de Diputación de Zaragoza, permitirá disfrutar de seis conciertos al aire libre que congregarán a centenares de ciudadanos en un singular espacio urbano que como es el anfiteatro de la Ciudad del Agua. Todos serán a las 22.30 horas.

Los Conciertos del Agua no son un festival especializado en un determinado concepto o género musical sino un programa cultural que, lejos de pensar en clave de minorías, piensa en clave de descubrimiento de la riqueza y diversidad de la música y las músicas.

A lo largo de estas 14 ediciones un total de 75 artistas han pasado por el escenario de la Ciudad del Agua de distintos estilos musicales pasando por el rock, el blues, el jazz, las músicas de fusión, la música klezmer, la música clásica, la música de raíz o la música de autor, entre otras.

Conciertos y artistas

El concierto de Los Cracks del 29 tendrá lugar este sábado, 11 de julio y ofrecerán música dixie. Les gusta sorprender al público, son de natural teatreros y no sólo tocan música de los años 30 sino que versionan a swing todo lo que les apetece. Cantan, bailan, son felices y quieren dar felicidad, son sin duda un guiño de complicidad con el público.

El cantante y compositor David de María visitará Ejea el 18 de julio y, en formato acústico, interpretará un concierto en el que, además de repasar su discografía, presentará algunos temas de su nuevo proyecto 'La puerta mágica'. Con álbumes y éxitos como 'El color del destino', 'Sin miedo a perder', 'Barcos de papel', 'Relojes de arena', 'Séptimo cielo' o 'Precisamente ahora', ha desarrollado una carrera llena de himnos y honestidad artística, combinando en su carrera la doble condición de compositor e intérprete.

El 25 de julio será el turno de O´CAROLAN es un experimentado quinteto aragonés de grandes músicos que unen la música tradicional con la música clásica y antigua, con las composiciones propias, impregnado todo ello de aromas de muy distintos puntos del mundo, gracias al enorme abanico de instrumentos que muestran en escena: desde la gaita irlandesa hasta la nykelharpa sueca, del arpa celta al duduk armenio, pasando por todos los instrumentos de la tradición aragonesa. Con más de 30 años de actividad, tomaron su nombre del arpista irlandés Turlough O’Carolan, compositor y músico al que se le suele conocer como el último bardo y que supo fundir de manera natural el barroco y la música tradicional.

Carmen París vuelve a Ejea el 1 de agosto y en esta ocasión presenta su proyecto 'En síntesis', en el que reúne un ramillete de las más significativas canciones de sus 4 discos múltiplemente galardonados cada uno de ellos como mejores álbumes de músicas de raíz o de fusión acompañada para este cometido únicamente por el piano del músico uruguayo Diego Ebbeler y por las percusiones del gran músico y cantante madrileño-parisino Jorge Tejerina.

El pop-rock de Javier Ojeda será el 8 de agosto que traerá el recuerdo de la emblemática banda 'Danza Invisible'. Cantante, compositor y letrista, desde los años 90 desarrolló paralelamente una carrera en solitario en la que ha explorado estilos como el soul, el jazz, el bolero y la canción latinoamericana, mostrando una faceta artística más personal. A lo largo de su trayectoria ha combinado su labor como intérprete con la de compositor, escritor y divulgador musical, manteniéndose activo sobre los escenarios y participando en numerosos proyectos culturales.

Noticias relacionadas

Y por último, el 15 de agosto llega a Ejea la multicultural propuesta de Chérie B en la que convivirán distintos idiomas, estilos y tradiciones musicales. Es un trío internacional formado por la cantante franco-libanesa Sevine Abi Aad, el pianista suizo Gilles Estoppey y el saxofonista y multiinstrumentista Oscar Neira. Tres artistas provenientes de tres continentes distintos que se encontraron en Barcelona, unidos por una misma convicción: la música no conoce fronteras. El proyecto nació en 2018, cuando Sevine y Gilles se conocieron en una jam session barcelonesa y conectaron a través de la memoria musical compartida: las canciones que escuchaban sus padres y abuelos, la emoción de las grandes voces e intérpretes del siglo XX. Con el tiempo, fue ampliando su universo artístico, incorporando nuevas lenguas, sonoridades y culturas, reflejo natural de la identidad de sus miembros y del mundo en el que vivimos.