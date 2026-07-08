La cuarta edición de Óh!pera Summer trae un verano cargado con algunos de los mejores títulos operísticos

La cuarta edición del Festival Óh!pera Summer desplegará del 9 al 17 de julio su propuesta cultural y de ocio en los cines Aragonia y la Sala Cervantes de Zaragoza dentro de una propuesta para proyectar los mejores títulos operísticos en 55 salas de cine de 47 localidades españolas.

Cuando los teatros bajan el telón de la temporada operística, las salas de cine siguen abiertas para proyectar los mejores títulos representados en los últimos años. Las representaciones se programan bajo el formato Event Cinema, por tiempo limitado.

La programación 2026 reúne seis títulos imprescindibles del repertorio lírico que han sido filmadas en directo en algunos de los escenarios al aire libre más imponentes del mundo: 'Tosca', desde el Macerata Opera Festival; 'Aida', desde el teatro greco de Taormina; 'Otello', desde el Festival de Salzburg; 'Andrea Chénier', desde el Festival de Bregenz; 'Carmen', desde el st. Margarethen; y 'Nabucco', desde el Festival Arena di Verona.

El año pasado, más de 15.000 espectadores disfrutaron de algún título de la programación ofrecida, y Óh!pera Summer se ha consolidado como una propuesta singular dentro de la programación cultural estival que aspira a atraer a un público amplio, más allá de los amantes de la ópera.

"No se trata únicamente de llevar ópera al cine, sino de ofrecer al espectador una experiencia de gran formato: producciones concebidas para espacios monumentales, captadas con realización audiovisual y pensadas para disfrutarse en pantalla grande, con una proximidad visual y sonora difícil de alcanzar desde una butaca de teatro", apunta la directora comercial de Versión Digital, empresa que organiza la muestra, María Cazorla.

Una ópera cada dos jueves

La programación del festival comienza el 9 de julio con 'Tosca', de Giacomo Puccini, grabada en el Macerata Opera Festival. La producción de Valentina Carrasco traslada el intenso thriller político y romántico de Puccini a un set cinematográfico de los años cincuenta, jugando con los límites entre realidad, ficción y representación.

El 23 de julio llegará 'Aida', de Giuseppe Verdi, desde el Teatro Greco de Taormina, en Sicilia. Una de las óperas más espectaculares del repertorio se presenta en un espacio arqueológico único, con el cielo nocturno y el paisaje siciliano como marco natural.

El 6 de agosto será el turno de 'Otello', también de Verdi, grabada en el Festival de Salzburgo. La tragedia shakesperiana se convierte aquí en un drama psicológico sobre el poder, los celos y la manipulación, con dirección musical de Christian Thielemann y un reparto encabezado por José Cura, Dorothea Röschmann y el barítono malagueño Carlos Álvarez como Iago.

El 20 de agosto, Óh!pera Summer viajará al Festival de Bregenz con 'Andrea Chénier', de Umberto Giordano. La producción sitúa el drama revolucionario y romántico sobre el escenario flotante del Lago Constanza, presidido por una monumental cabeza inspirada en La muerte de Marat, una de las imágenes escénicas más poderosas del festival austríaco.

El 3 de septiembre se proyectará 'Carmen', de Georges Bizet, desde St. Margarethen, en Austria. La célebre ópera francesa ambientada en Sevilla cobra nueva vida en una cantera monumental convertida en escenario natural. La edición concluirá el 17 de septiembre con 'Nabucco', de Verdi, desde la Arena di Verona.

La producción de Stefano Poda propone una lectura contemporánea y monumental de la ópera que consolidó a Verdi como gran compositor dramático. Con Anna Netrebko como Abigaille, el título cierra el festival con uno de los grandes emblemas corales de la historia de la ópera: "Va, pensiero".

La ópera como gran acontecimiento cinematográfico

Óh!pera Summer apuesta por una manera diferente de vivir la ópera: más accesible, cercana y espectacular, sin renunciar a la calidad artística de los grandes festivales internacionales.

Noticias relacionadas

El formato Event Cinema permite que producciones grabadas en escenarios únicos puedan llegar a espectadores de toda España, ampliando el alcance de la lírica más allá de los teatros y convirtiendo la sala de cine en un punto de encuentro cultural.