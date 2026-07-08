El concierto de Camela en un pueblo de Zaragoza cambia de horario por el España-Bélgica: "Podemos disfrutar del fútbol y la música"

La clasificación de España para la eliminatoria de cuartos de final en la que se enfrentará a Bélgica en Los Ángeles ha provocado un terremoto en los eventos musicales programados en Zaragoza y alrededores del próximo viernes. Y es que el decisivo partido del combinado de Luis de la Fuente coincide en horario (21.00 horas) con los conciertos de Aitana en el Príncipe Felipe (21.30 horas) y también con el de Camela en Villanueva de Gállego. Mientras la artista ha confirmado este miércoles a través de las redes sociales que no habrá ninguna modificación en la programación de su show, el mítico dúo musical sí que ha retrasado su salida al escenario en el estadio Enrique Porta de Villanueva.

Aspecto de las gradas del Príncipe Felipe este lunes en el España-Portugal / PABLO IBÁÑEZ

El revuelo por el partido de los cuartos de final de la selección comenzó horas después del gol de Mikel Merino que daba la clasificación a España frente a Portugal. Y es que este encuentro fue seguido en pantalla gigante por más de 5.000 personas en el Príncipe Felipe. Al coincidir el partido contra Bélgica con el concierto de Aitana en el centro situado en el barrio de San José, el Ayuntamiento de Zaragoza confirmó que estaba buscando un nuevo lugar donde vivir de nuevo la misma experiencia siempre que pudiesen entrar al menos el mismo número de asistentes que el pasado lunes.

Poco después, Aitana emitió en directo en su canal de Instagram y le comentó a sus seguidores la situación con el partido de España-Bélgica e incluso abrió la puerta a adelantar el concierto o retrasarlo para que sus fans no tuviesen que elegir entre el fútbol y la música. "Hemos pensado en adelantarlo, pero no se podría proque mucha gente por logística no llega a las 19.00 horas al concierto. Es viernes, la gente trabaja... También han dicho de retrasarlo a las 23.00 horas, pero claro, si nos vamos a la prórroga y luego a penaltis... Yo no voy a poder salir bajo esas circunstancias", explicó la cantante catalana.

X (@pastaitana)

Ya este mismo miércoles, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado desde el balcón del Ayuntamiento que el España-Bélgica se podrá seguir en pantalla gigante en la Plaza del Pilar. "Muchos me pedisteis que fuera allí", ha afirmado la alcaldesa en sus redes sociales. El consistorio colocará también varias pantallas para que todos los asistentes, a los que les esperan altas temperaturas, no se pierdan nada del partido decisivo de cuartos de final del Mundial.

Pocos minutos después del anuncio de Natalia Chueca, Aitana volvía a pronunciarse en redes sociales acerca de su concierto en el Príncipe Felipe de Zaragoza y confirmaba que todo se mantiene como estaba. "Todo surgió porque mucha gente que venía al concierto me escribió preguntándome qué haríamos para poder disfrutar también del partido. Después de valorar todas las opciones, creemos que lo mejor es dejarlo como estaba", ha escrito en Twitter.

"Disfrutar del fútbol y la música"

Movimientos en la programación musical sí que ha habido por el España-Bélgica en Villanueva de Gállego, donde Camela, en un principio, iba a actuar a las 22.00 horas. Sin embargo, el Ayuntamiento de la localidad zaragozana ha confirmado que sí habrá cambios en el evento de este mismo viernes en el Enrique Porta. "Con motivo de la clasificación de la Selección Española para los cuartos de final, se modifican los horarios previstos para que todos podamos disfrutar del fútbol y la música".

DJ Valdi será el encargado de amenizar la previa del partido España-Bélgica, que se emitirá en pantalla gigante en el estadio de fútbol de Villanueva de Gállego. Cuando finalice el partido, a las 23.00 horas aproximadamente, Camela saltará al escenario para dar su esperado concierto. Además, tras la actuación del dúo, Marsal Ventura cerrará un viernes inolvidable con su música.