El Festival Ambulantes llenará de circo las noches de este fin de semana en Zaragoza

Zaragoza volverá a disfrutar este fin de semana de tres noches de circo, humor, magia y diversión al aire libre con la segunda edición del Festival Ambulantes, que se celebrará del 10 al 12 de julio en El Jardín de las Artes, el espacio cultural impulsado por Almozandia Teatro en el Parque Deportivo Ebro.

Después de una quinta temporada en la que prácticamente todos los espectáculos han colgado el cartel de completo, el Jardín de las Artes vuelve a ofrecer una atractiva propuesta para disfrutar de las noches de verano en Zaragoza. El Festival Ambulantes reunirá durante tres jornadas a compañías de referencia del circo contemporáneo en un entorno pensado para disfrutar en familia.

La programación arrancará este viernes, 10 de julio, a las 20.30 horas, con 'Embolic', de Pau Palaus, un delicado espectáculo de clown contemporáneo que emociona sin necesidad de palabras y convierte la risa y el juego en protagonistas. Teatro gestual y poesía visual que presenta ante el público una maraña de pensamientos y emociones que llevan a la risa y al juego, las herramientas más útiles para desenredar esos nudos.

El sábado, 11 de julio, a las 20.30 horas, será el turno de 'Antipasti', de El que ma queda de teatre, una divertida propuesta que transforma el escenario en un disparatado restaurante italiano donde se mezclan circo, magia, música y participación del público. Dos cocineros muy carismáticos, Marcelo Mascarpone y Pepino Pepperoni brindarán una mezcla de circo y magia con participación del público.

El broche final llegará el domingo, 12 de julio, a las 20.30 horas, con 'Isla', de la compañía aragonesa D'Click, una de las formaciones de circo contemporáneo con mayor proyección internacional. Multipremiado y representado en numerosos países, el espectáculo combina acrobacia, mástil chino, teatro físico y danza para construir una historia llena de poesía visual y emoción.

Cinco años sembrando cultura

Con apenas cinco años de trayectoria, El Jardín de las Artes, que nació bajo el lema “sembrando cultura”, se ha consolidado como uno de los espacios culturales al aire libre de referencia en Zaragoza gracias a una programación estable que acerca el teatro, el circo, la música, los títeres y la magia a espectadores de todas las edades. La iniciativa cuenta, además, con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, a través de Zaragoza Cultural.

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Las tres funciones comenzarán a las 20.30 horas (apertura de puertas a las 20.00 horas). Las entradas tienen un precio de 6,50 euros y pueden adquirirse a través de la web de El Jardín de las Artes y de Entradium.