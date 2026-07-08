El Festival de los Castillos continúa su recorrido por las fortalezas aragonesas: música, danza y humor en Alfajarín, Loarre e Illueca

El Festival de los Castillos de Aragón continúa este fin de semana su novena edición con una nueva parada en los municipios de Alfajarín, Loarre e Illueca, donde patrimonio, música y artes escénicas volverán a unirse para ofrecer una programación dirigida a todos los públicos en algunos de los enclaves históricos más emblemáticos de la comunidad.

La cita, que desde 2017 recorre fortalezas y espacios patrimoniales aragoneses para convertirlos en escenarios culturales, ofrecerá durante los próximos días conciertos, danza contemporánea y espectáculos de humor con artistas aragoneses y nacionales, reforzando su apuesta por acercar la cultura al medio rural y dinamizar el territorio.

La programación comenzará este viernes, 10 de julio, en el Castillo de Alfajarín con la actuación de Mambo Party, una formación aragonesa que recupera el ambiente de los salones de baile de los años cuarenta y cincuenta a través de un repertorio que combina mambo, jazz y música afrocubana. El grupo interpretará clásicos de autores como Pérez Prado y revisará piezas de Yma Sumac o Quincy Jones.

El sábado, 11 de julio, el mismo escenario recibirá a Tonky Blues Band, una de las formaciones de referencia del blues nacional liderada por Tonky de la Peña. Con una dilatada trayectoria en festivales y salas de conciertos, la banda ha compartido escenario con figuras internacionales como Carey Bell, Louisiana Red, Charlie Musselwhite, Jerry Lee Lewis, Mick Taylor o Buddy Miles.

Música aragonesa en Loarre

El festival llegará también este fin de semana a Loarre con dos propuestas protagonizadas por artistas aragoneses. La primera será el sábado 11 de julio, cuando la Plaza Moya acoja el concierto de Sara Gale Band, proyecto liderado por la cantante, pianista y compositora zaragozana Sara Gale.

Su actuación combinará funk, soul, blues, afro, rock y pop a través de composiciones propias en inglés, con un directo caracterizado por la energía, el ritmo y la interacción con el público.

La programación continuará el domingo 12 de julio con un vermú musical protagonizado por Ester Vallejo, una de las voces más destacadas del folk aragonés contemporáneo.

La cantautora presentará un repertorio en el que confluyen sonidos tradicionales, armonías vocales y composiciones que conectan la raíz con la actualidad. Su último trabajo, 'A la fresca', fue reconocido como Mejor Disco de 2024 en los Premios de la Música Aragonesa.

Danza contemporánea y humor en Illueca

Illueca será otro de los escenarios destacados de esta edición. El sábado, 11 de julio, la plaza de Peñíscola acogerá Savia, un espectáculo creado por Miguel Ángel Berna y Pilar Almalé, junto al percusionista Josué Barrés, que propone un diálogo entre danza y música inspirado en el olivo, el arraigo y la memoria.

La propuesta revisita las danzas tradicionales aragonesas desde una mirada contemporánea, fusionando movimiento, música en directo y simbolismo en un montaje concebido específicamente para espacios patrimoniales.

La programación en Illueca continuará el sábado 18 de julio con Yo sobreviví a la EGB, de Jordi Merca, un espectáculo de humor que invita al público a revivir la década de los años ochenta a través de referencias a la televisión, la música y la vida escolar de aquella época, con un formato participativo.

Cultura para dinamizar el patrimonio

Con estas nuevas citas, el Festival de los Castillos reafirma su objetivo de convertir fortalezas y edificios históricos en espacios vivos para la creación artística. En esta edición, el público podrá disfrutar de actuaciones en la fortaleza islámica de Alfajarín, el castillo románico de Loarre, considerado uno de los mejor conservados de Europa, y el Castillo-Palacio del Papa Luna de Illueca, uno de los monumentos más representativos de la comarca del Aranda.

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El certamen cuenta con el respaldo de Turismo de Aragón y la colaboración de ayuntamientos y entidades locales, consolidándose como una herramienta para descentralizar la oferta cultural, impulsar el turismo y favorecer la actividad económica en los municipios participantes mediante una programación que combina patrimonio histórico y artes escénicas contemporáneas.