Guía útil para Pirineos Sur 2026: el festival arranca este jueves en el anfiteatro de Lanuza con 29 conciertos a la vista

Pirineos Sur cuenta las horas para inaugurar su trigésimo tercera edición. Desde este jueves y hasta el 26 de julio, el anfiteatro natural de Lanuza –el único escenario flotante del mundo– albergará un total de 29 conciertos protagonizados por otros tantos artistas y distribuidos en doce jornadas. La programación arranca este jueves con Rufus Wainwright y José González, mientras que el viernes, el sábado y el domingo continuará con Nacho Vegas, Suede, Los Planteas, Christina Rosenvinge, Bomba Estéreo y Alex Serra & Totidub. El Festival Internacional de las Culturas ha armado este año un potente cartel y las dos próximas semanas actuarán grandes nombres como Rubén Blades, Jorge Drexler, Chambao, Valeria Castro, Judeline, Lia Kali o La M.O.D.A..

Un año más, la cita volverá a impulsar el turismo en el Valle de Tena y el Pirineo en general. La celebración en Lanuza (un municipio deshabitado cuando nació el festival) supone un revulsivo para la zona, ya que le garantiza un mes de julio con altos niveles de ocupación. La cita ha permitido desestacionalizar el turismo y conseguir una fuente de riqueza estable en el periodo estival para los establecimientos hosteleros de la zona.

De hecho, encontrar alojamiento durante los días de concierto es una tarea harto complicada en casi todo el valle, con precios muy elevados en ocasiones (se puede llegar a pagar más de 1.000 euros por un apartamento en Sallent de Gállego para dos adultos de viernes a lunes).

Y es que la asistencia de público está más que garantizada. Por el momento, la jornada del jueves 16 de julio (con las actuaciones de La M.O.D.A. y Sanguijuelas del Guadiana), la del sábado 18 (con Dani Fernández y Hens) y la del jueves 23 (con Valeria Castro y Carlos Ares) ya consiguieron colgar hace días el cartel de sold out.

Los conciertos del jueves y domingo abrirán sus puertas a las 19.00 horas, mientras que los de viernes y sábado lo harán a partir de las 20.00. Como siempre, la entrada incluirá el acceso a las tradicionales verbenas, que son sesiones de djs en el mismo recinto que se alargan hasta las 4.30 horas de la madrugada (también se puede comprar entrada exclusiva para estas sesiones en la taquilla por 12 euros e incluye una consumición).

Los tickets, por cierto, están disponibles en la web oficial del festival (pirineos-sur.es) y también podrán adquirirse en taquilla, que abrirá media hora antes de cada concierto.

Cómo llegar al recinto

Como en los últimos años, el camino interior que une la presa de Lanuza con Sallent de Gállego estará restringido al tráfico rodado entre las 18.00 y las 7.00 horas. Durante ese horario, solo se podrá acceder a pie (se tarda una media hora), en bicicleta o mediante un sistema de autobuses lanzadera. Para quienes se desplacen en vehículo privado, se recomienda el parking disuasorio y gratuito que se ha habilitado en Formigal-Sextas, desde donde partirán los buses hacia Sallent de Gállego y hacia el recinto. Este será el único aparcamiento oficial del festival y contará, además, con una zona gratuita de pernocta delimitada para campers y autocaravanas.

Los billetes para los buses lanzaderas pueden adquirirse de forma anticipada por 8 euros, incluyendo ida y vuelta, o directamente en las paradas por 4,50 euros (funcionarán entre las 19.00 horas y el cierre).

Los menores de 15 años podrán asistir acompañados por una persona adulta responsable. Hasta los 11 años existe una entrada infantil de 10 euros, mientras que el resto deberá acceder con entrada general. Los que acudan al festival deben saber que Sallent de Gállego amplía su oferta cultural durante estos días. De hecho, va a programar conciertos de pequeño formato y espectáculos de animación dirigidos al público familiar en el marco del ciclo El Mundo en Sallent Festival.

La agenda de este fin de semana

Pirineos Sur arranca este fin de semana con una programación muy intensa. La primera noche llega ya este jueves con el folk acústico y la canción de autor de José González y el pop barroco, folk y universo escénico de Rufus Wainwright. El viernes 10 de julio será el turno de Suede, referentes del britpop y el rock alternativo, y Nacho Vegas, una de las voces imprescindibles del indie rock y la canción de autor en España.

El sábado 11 de julio llegarán al escenario flotante Los Planetas, con su mezcla de indie rock y noise pop, y Christina Rosenvinge, referente del pop rock y la canción de autor. Esa misma noche, Drizzyclare tomará el relevo en la cabina con una sesión de electrónica y sonidos urbanos. El domingo 12 de julio cerrarán este primer tramo Bomba Estéreo, con su combinación de electrocumbia, pop alternativo y música latina, y Alex Serra & Totidub, con una propuesta que cruza dub, electrónica, soul y músicas del mundo.