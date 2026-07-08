La ópera que 'nació' en la Aljafería vuelve a su hogar: 'Il Trovatore' se escuchará por primera vez entre los muros del palacio

La ópera 'Il Trovatore', de Guiseppe Verdi, vuelve al lugar que la vio 'nacer' y se podrá escuchar por primera vez en su escenario natural: la Torre del Homenaje del palacio de la Aljafería de Zaragoza. El libreto de la célebre ópera del compositor italiano está basado en 'El Trovador', la obra de teatro que el dramaturgo español Antonio García Gutiérrez escribió en 1836. Este drama romántico estaba ambientado en la Aljafería y luego se dio a conocer en todo el mundo gracias a la ópera de Verdi.

La tercera edición del Festival Manlor ha hecho posible que la mítica ópera vuelva a su hogar, escuchándose por primera vez entre los muros del palacio zaragozano. El ciclo ha programado dos pases: este jueves 9 de julio y el sábado, día 11, a las 22.00 horas. Las entradas están agotadas desde hace semanas. De hecho, se agotaron en menos de 24 horas, lo que demuestra la gran expectación que ha generado.

El espectáculo contará con un intermedio de unos 20 minutos de duración. Además de los habituales subtítulos en español, los asistentes recibirán un libreto con las escenas de cada acto y su explicación. También incluirá los principales protagonistas, con el barítono Carlos Daza, la soprano Miren Urbieta-Vega, la mezzosoprano Ester Pavlü y el tenor Andrés Presno a la cabeza. La ópera contará con la participación del coro Amici Musicae y la Orquesta Reino de Aragón, bajo la batuta de Ricardo Casero (ambos, grupos residentes del Auditorio de Zaragoza).

La ópera, como el texto original de 'El Trovador', cuenta la historia de Manrique y Leonor y su amor imposible, conectando con otros dramas como el de Romeo y Julieta o los amantes de Teruel. La obra, que da nombre a la Torre del Homenaje de la Aljafería ya desde los años sesenta del siglo XIX, se representará por primera vez en Zaragoza.

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Lo hará en el marco de la tercera edición del Manlor, el festival que las Cortes de Aragón impulsó en 2024 para convertir al palacio de la Aljafería en un "referente cultural" de primer orden durante la época estival. La filosofía del Manlor, dedicado a la música y la danza, bebe de los ciclos de conciertos que acogen todos los veranos la Alhambra de Granada o el Alcázar de Sevilla.