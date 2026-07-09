La antigua villa romana de Azuara ya divisa la llegada de sus primeros visitantes: un mosaico que dio la vuelta al mundo

La antigua villa romana de La Malena, a tan solo unos kilómetros del municipio zaragozano de Azuara, cada vez está más cerca de recibir a sus primeros visitantes. Así se ha indicado este jueves durante una visita que el director general de Cultura, Pedro Olloqui, y los alcaldes de Azuara y Belchite han realizado al yacimiento para conocer la quinta fase de las obras de restauración. La fuerte tormenta que cayó en junio de 2026 ha retrasado el anhelado proyecto, pero las visitas ya se divisan en el horizonte.

"Después de tantos años es una satisfacción inmensa ver que las obras poco a poco llegan a su final. El yacimiento será visitable en breve plazo", ha subrayado el alcalde de Azuara, Joaquín Alconchel. Olloqui, por su parte, ha destacado que "hoy es un día de gran alegría para todo Aragón" porque La Malena es "uno de los yacimientos arqueológicos de época romana más importantes que tiene la comunidad".

La gran joya de la antigua villa romana es el mosaico 'Bodas de Cadmo y Harmonía', uno de los más importantes de España por su excelente estado de conservación (su imagen ha dado la vuelta al mundo en los últimos años). Por suerte, las fuertes lluvias de hace un año no dañaron el mosaico, que está restaurado desde el año 2021 gracias a la apuesta de la DGA (no siempre ambiciosa y a veces tímida) por consolidar el yacimiento.

Olloqui, este jueves en el yacimiento de La Malena. / DGA

Por fin, esta quinta fase de las obras de restauración (con una inversión de más de un millón de euros) parece que ha dado el paso definitivo hacia uno de los objetivos fundamentales: que el yacimiento sea al fin visitable por el público.

Las obras de la quinta fase han finalizado en mayo. Los trabajos han dado continuidad a las intervenciones que se realizan en la villa desde 2018 para su conservación. Las obras han contemplado tres actuaciones importantes: la primera fue de protección y cerramiento, con objeto de ampliar la zona protegida del yacimiento para permitir su restauración. En esta fase se ejecutó el cerramiento de la zona sur y sur-este de la villa, incluyendo la parte proporcional del peristilo.

La segunda fue la actuación en arqueología y restauración de estructuras y mosaicos, realizadas en las zonas que se encuentran ya protegidas, tanto en la zona oeste, como en la zona sur.

Centro de visitantes

La tercera consistió en la construcción del edificio de recepción de visitantes y servicios, que ha supuesto la mejora de la accesibilidad y la posibilidad de una puesta en valor real del BIC mediante su uso turístico, permitiendo que se puedan realizar visitas guiadas semanales al yacimiento para su mayor conocimiento, una vez que finalicen las obras en la zona.

La villa romana de La Malena fue declarada Bien de Interés Cultural, en la categoría de zona arqueológica, el 17 marzo de 1992. En 1985, unos trabajos agrícolas en el municipio de Azuara sacaron a la luz esta villa romana de enormes dimensiones, con termas, estancias nobles y muchos metros cuadrados de mosaicos, entre ellos el citado 'Bodas de Cadmo y Harmonía'.