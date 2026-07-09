El cantautor sueco José González inaugura Pirineos Sur: "Hay tecnologías que no están ahí para ayudarnos, sino para ganar plata"

El cantautor sueco de raíces argentinas será el encargado (junto a Rufus Wainwright) de inaugurar este jueves (20.30 horas) el festival Pirineos Sur. El creador de 'Heatrbeats' desembarcará en el escenario flotante de Lanuza con la gira de presentación de su último álbum 'Against The Dying Of The Light' (2026), donde propone una vuelta al humanismo y hace un llamamiento a la desconexión de los algoritmos que dañan al ser humano.

¿Conocía el festival Pirineos Sur?

No, no lo conocía, pero me preguntaron y nos fijamos en dónde estaba y es un lugar muy lindo. Se ve bellísimo y dar conciertos en sitios de montaña siempre da gusto. Además vamos a ir en autobús, así que también podremos estar durante el día. No tenemos tanto apuro como solemos tener habitualmente. Ojalá pueda aprovechar.

Su último álbum, ‘Against the Dying of the Light', tiene mucho que ver con el humanismo. ¿Cómo cree que cuadra ese mensaje con el concepto del festival y el entorno?

Sí, es uno de los temas del álbum: cómo vivir vidas buenas y cuidarnos mutuamente, floreciendo como individuos y grupos. En ese sentido, creo que es muy importante estar en contacto con la naturaleza y no estar siempre en las ciudades delante de pantallas. Estamos perdiendo la conexión entre nosotros y por eso este tipo de festivales pueden ser muy positivos. A veces los espectadores no son ni fans, sino que acuden para pasarlo bien o escuchar a otros artistas. Eso también hay que tenerlo en cuenta.

En ese sentido, ¿qué concierto ha preparado para el festival?

En esta gira estoy tocando las canciones del nuevo disco, pero también temas de los primeros álbumes. Sé que hay gente que me conoce solo por algunas de mis canciones y siempre las intento incluir en el repertorio. Este tipo de festivales me encantan, así que a ver si cantamos un poquito juntos.

"Me encanta España y esa cultura de salir a la calle a juntarnos con los demás"

En una sociedad tan hiperconectada, ¿este tipo de festivales son una válvula de escape?

Actualmente todo se concentra en las ciudades: el trabajo, la cultura, la industria... Pero también es muy importante salir al bosque, a la playa, a bailar... De todos modos, yo no estoy totalmente frustrado con la modernidad. Veo que hay cosas buenas y otras malas. Me interesa mucho cómo los seres humanos somos capaces de resolver problemas y las ciudades, por ejemplo, son muy efectivas para resolver temas de agua o alimentos. Sin duda, lo más negativo en mi opinión es el tema de los algoritmos y las pantallas. Tecnologías que están ahí, no para ayudarnos como seres humanos, sino para ganar plata. Las redes sociales, por ejemplo, pueden ser muy útiles bien utilizadas, pero también nos alejan. En ese sentido, España tiene una cultura que me gusta mucho, de salir a la calle y relacionarse con los demás.

¿Cómo empezó en la música?

Hace unos 23 años que cambié la bioquímica por la música. Yo ya tocaba por aquel entonces la guitarra clásica y también estaba en alguna banda. Durante la universidad, la música se quedó como un hobby y no tenía ninguna ambición de que fuera más que eso. Pero empecé a hacer más música; comencé a tocar en Suecia y luego llegaron las giras por el resto del mundo. Mi instrumento siempre ha sido la guitarra española.

Pero usted empezó tocando con un grupo de hardcore punk...

Sí, la primera banda era más punk y la segunda más hardcore. Estuvimos muchos años, desde los 14. Éramos jóvenes, hacíamos algunos conciertos, pero nunca tuvimos éxito. Al final lo dejamos de lado y yo seguí tocando la guitarra acústica. Fue una época curiosa. Por un lado aprendía canciones como ‘Asturias’ o ‘Recuerdos de la Alhambra’ con la guitarra clásica y por otro hacía canciones de hardcore. La mezcla siempre me ha gustado.

¿Hubo un momento en que lo apostó todo por la música?

Mi primer disco en solitario tuvo mucho éxito en Suecia. De un día para otro, empezó a sonar la canción ‘Crosses’ en la radio y en la televisión. Ahí ya me concentré exclusivamente en la música. Sé que soy un afortunado porque no todos pueden vivir de lo que les apasiona. De todas formas, me sigue interesando muchísimo el tema de la ciencia. Intercalo artículos sobre interacciones entre ADN y proteínas, con otros sobre filosofía.

¿Cuáles son ahora mismo sus principales influencias en materia musical?

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Yo sigo apostando por la guitarra y haciendo canciones tradicionales, pero intentando mezclar distintos estilos. En mi casa escucho música muy diferente. Desde flamenco, con mi admirado Camarón de la Isla, a Nina Simone, Curtis Mayfield... Últimamente también escucho música sudafricana, porque me da mucha alegría. Mis intereses intelectuales los intento reflejar en las letras, con esa apuesta por el humanismo, de ver cómo podemos florecer como individuos o grupos.