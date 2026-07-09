El Somos Más Fest reunirá en Zaragoza a referentes del rock contra la violencia machista
La Sala López acoge este domingo la primera edición del festival, con la participación de Aurora Beltrán, Santi Rex o Mariano Casanova
El Periódico de Aragón
La Sala López de Zaragoza acogerá el 12 de julio, a partir de las 18.00 horas, la primera edición del Somos Más Fest, un festival solidario que reunirá en un mismo escenario a artistas de diferentes generaciones y trayectorias para apoyar a las mujeres y menores víctimas de violencia machista.
En el cartel, destacan nombres como los de Aurora Beltrán (Tahúres Zurdos), Santi Rex (Niños del Brasil) o Mariano Casanova (Distrito 14).
También participarán en el festival Andrea Salini Band Condivisa, Isabel Marco, Andrés & Craver, (Willowisp) y Yago Alonso (Yago y los olvidados), ha informado la organización en una nota de prensa.
Todos los artistas participan de manera solidaria, sin percibir remuneración por sus actuaciones, mostrando así su compromiso con la labor desarrollada por la asociación Somos Más.
Mariano Casanova asumirá, además, la dirección artística del festival, mientras que la organización y el desarrollo musical de esta cita cuentan también con la implicación de Óscar Briz y del productor musical Rafa Antorrena.
La celebración del festival ha sido posible también gracias a la cesión de la Sala López.
El Somos Más Fest nace con el objetivo de recaudar fondos para sostener los programas de atención, acompañamiento y recuperación que la asociación desarrolla con mujeres y menores víctimas de violencia machista.
La organización quiere convertir esta primera edición en una cita musical, cultural y solidaria capaz de reunir a distintas generaciones de público en torno a una causa común.
La entrada anticipada, que se puede adquirir en la página web de Aragón Tickets, Discos Linacero y Linacero Café, tendrá un precio de 12 euros, mientras que en taquilla costará 15 euros.
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