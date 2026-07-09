El festival Nocte afronta su último fin de semana con 14 propuestas de artes escénicas en las calles de Graus
La cita ha programado espectáculos circenses, teatro y conciertos
El Periódico de Aragón
El Festival Internacional de Artes Escénicas Nocte encara este fin de semana la recta final de su vigesimosegunda edición con una programación que reunirá 14 propuestas de danza, teatro, música, circo, artes visuales y naturaleza repartidas por distintos espacios de Graus. Bajo el lema "Nocte, río", el certamen mantiene su apuesta por convertir las calles y enclaves patrimoniales de la localidad en escenarios al aire libre, con acceso gratuito a todas las actividades hasta completar aforo.
El festival, que se celebra del 3 al 11 de julio, conserva como señas de identidad el apoyo a la creación aragonesa, la itinerancia entre diferentes escenarios urbanos y naturales, la sorpresa y el diseño de una programación adaptada al municipio, con propuestas para públicos diversos.
La programación del segundo y último fin de semana arrancará el jueves con la pieza de danza 'Pas de trois', de Huvegrym, en Espacio Pirineos, seguida del concierto de Carolina y los Alisios en el jardín del mismo recinto.
Circo, música y teatro recorrán distintos espacios de Graus
La jornada del viernes trasladará la actividad a diferentes rincones del municipio. La Trapecionista presentará 'Zuhamu' en la ribera del Ésera, mientras que Flaymencos ofrecerá 'Flaymencos Live' en el Portal de Linés. Posteriormente, Milki Lee & Neonymus fusionarán circo y música con 'Como un cencerro' en la Plaza de la Compañía.
La noche continuará con el espectáculo circense 'Pifia', de la compañía Totapedra, en la Plaza de la Viñeta, y concluirá en la Plaza Mayor con el concierto de Viki Lafuente Band, que presentará 'Mamma Cool Funk Orkestra', una propuesta inspirada en los sonidos del funk y la música negra. Parte de la programación del viernes ha ajustado sus horarios para facilitar el seguimiento del partido de fútbol previsto esa jornada.
El sábado comenzará con 'Nada', de Nostraxladamus, antes de que la Banda de Música de la Asociación Cultural Gradense conduzca al público en un pasacalles hasta la Plaza de la Compañía, donde Monopájaroverde representará "Circo jotero", una combinación de humor, tradición y circo contemporáneo.
La programación continuará con 'Gota', del actor Txema Muñoz, en la Plaza de la Viñeta, y seguirá en la Plaza Mayor con 'Paüra', de Lucas Escobedo, uno de los espectáculos destacados de esta edición. El cierre llegará de madrugada con la sesión musical 'Del río al mar', de Audio Claudio, que pondrá el broche final al festival.
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