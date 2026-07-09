La ópera 'Il Trovatore' llena de emoción el palacio de la Aljafería: Manrique y Leonor vuelven a su 'hogar'

‘Il Trovatore’, de Guiseppe Verdi, ha vuelto este jueves al lugar que la vio ‘nacer’. La célebre ópera del compositor italiano se ha escuchado por primera vez en su escenario natural, la Torre del Homenaje del palacio de la Aljafería, con un espectáculo lírico de gran calidad. Un total de 500 afortunados han podido disfrutar de la representación, a cargo de la Orquesta Reino de Aragón, el coro Amici Musicae y un gran elenco de cantantes solistas.

Ha sido la tercera edición del Festival Manlor la que ha hecho posible que ‘Il Trovatore’ vuelva a su hogar, escuchándose por primera vez entre los muros del palacio zaragozano (no hay que olvidar que el libreto de la célebre ópera está basado en ‘El Trovador’, la obra de teatro que el dramaturgo español Antonio García Gutiérrez escribió en 1836 ambientándose en la Aljafería).

La representación se ha desarrollado casi como un concierto escenificado para adaptarse a las limitaciones de espacio (’Il Trovatore’ es una ópera grande y compleja). Leo Castaldi ha ejercido de director de escena, mientras que el barítono Carlos Daza, la soprano Miren Urbieta-Vega, la mezzosoprano Ester Pavlü y el tenor Andrés Presno han sido los cantantes solistas.

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Una imagen de la ópera, este jueves en la Aljafería. / miguel ángel gracia

El Festival Manlor ha programado otra función para este sábado a las 22.00 horas, pero las entradas también están agotadas desde hace semanas. La ópera, como el texto original de ‘El Trovador’, cuenta la historia de Manrique y Leonor y su amor imposible, conectando con otros dramas como el de Romeo y Julieta o los amantes de Teruel.