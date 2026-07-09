El Polifonik Sound de Barbastro anuncia sus fechas para 2027: cómo conseguir los primeros abonos

Aún falta todo un año, pero la XVIII edición del festival PolifoniK Sound de Barbastro ya empieza a calentar motores. Tras el éxito de la última edición, que congregó a unos 12.000 asistentes el pasado fin de semana, Iván Arana y Luis Moya han adelantado que la de 2027 tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de julio del próximo año, con presencia de grupos consolidados con lo mejor de la escena emergente en un entorno tan atractivo como la comarca del Somontano.

“Antes de que termine una edición ya tenemos puesta la cabeza en la siguiente. Sabemos que será difícil superar este año y configurar una programación a la altura pero vamos a trabajar duro para responder a la confianza del público con el mejor cartel posible y una experiencia memorable”, ha comentado Luis Moya, co-director del festival.

Con el anuncio de las fechas, este viernes a las 10.00 horas saldrán a la venta los primeros abonos de fin de semana, abonos VIP y abonos para menores y mayores de 65 años, que se podrán adquirir en la página web del festival, de forma limitada, a un precio especial de lanzamiento.

Los precios reducidos irán desde 40 euros para los abonos normales, desde 70 euros los abonos VIP y desde 30 euros los abonos para mayores de 65 años. Los abonos de fin de semana para menores seguirán siendo gratuitos para los más pequeños y de 10 euros para las edades comprendidas entre los 8 y los 15 años.

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Como en los últimos años, estos primeros abonos salen a la venta "a ciegas", es decir, antes de desvelar el cartel de artistas que se subirán al escenario el próximo año. A pesar de la incógnita, la respuesta suele ser inmediata y los primeros pases se agotan en muy poco tiempo. La fidelidad que el público polifóniko deposita en la organización unida al prestigio que el festival ha ganado edición tras edición, hace que muchas personas no quieran perderse la experiencia Polifonik un año más.