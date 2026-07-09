Zaragoza se adentra en la nueva era del cine con la sala IMAX de los Palafox: "Esto es una experiencia totalmente diferente"
La nueva sala, que cuenta con la pantalla más grande de Aragón y la última tecnología, garantiza una experiencia totalmente inmersiva
"No abrimos una sala de cine, esto es una experiencia totalmente diferente". Felipe Sanz Jiménez, director de Zarafilms, ha resumido con esta frase la nueva apuesta de la empresa gestora de los Cines Palafox, y lo cierto es que resume bien lo que se siente cuando uno entra en su nueva sala IMAX. Porque la experiencia cinematográfica poco tiene que ver con la visualización de una película ‘normal’.
Una pantalla enorme (la más grande de Aragón), una calidad de imagen excepcional y un sonido envolvente que hace vibrar hasta la última butaca garantizan una inmersion total en cada película, permitiendo que el espectador se sumerja por completo en la historia. En la presentación para los medios de comunicación celebrada este viernes se han proyectado fragmentos de diferentes largometrajes para percibir el cambio. Por ejemplo, la cinta bélica 'Dunkerque' (2017) o el tráiler de 'La Odisea' de Nolan. La conclusión es tajante: no, no es lo mismo.
Esta nueva forma de vivir una película hace que Zaragoza se adentre en la nueva era del cine. De hecho, actualmente tan solo hay siete salas como esta en España y la de los Palafox es la segunda más grande con 335 butacas. Lógicamente, es la primera de Aragón y la única del país ubicada en el centro de una ciudad.
Instalada en el espacio que ocupaba la antigua sala 8 de los Palafox de Independencia, la nueva sala IMAX se estrenará oficialmente el próximo 17 de julio con el estreno mundial de 'La Odisea' de Christopher Nolan, la primera película de la historia rodada íntegramente para IMAX. Pero para ir calentando motores, Zarafilms ha programado una semana especial de proyecciones diarias en la nueva sala. Comenzará este viernes (20.00 horas) con 'F1: la película' e incluirá títulos pensados para sacar el máximo rendimiento a la nueva tecnología ('El caballero oscuro', 'Dune' o el documental de Michael Jacskon).
Según ha subrayado Felipe Sanz, muchos de los grandes estrenos actuales se ruedan con cámaras IMAX y se diseñan pensando específicamente en su proyección en estas salas, por lo que la exhibición continuada en la nueva IMAX de los Palafox "está garantizada". Así, tras 'La Odisea', llegarán 'Resident Evil' (18 de septiembre) y 'Dune: parte 3' (18 de diciembre). "El año que viene llegará la nueva adaptación de la saga Narnia o la nueva película de David Fincher", ha apuntado Sanz.
También conciertos y deporte
Con todo, los Palafox también prevén que la nueva sala pueda acoger la proyección de conciertos (Sanz ha nombrado el de Ghost en agosto, el de Oasis en septiembre o uno de Queen a final de año), ópera e incluso retransmisiones deportivas como la Fórmula 1.
Según se ha indicado en la presentación, actualmente hay unas 1.800 salas IMAX en todo el mundo, con una capacidad total de 360.000 butacas. La de Zaragoza cuenta con una pantalla de diez metros de alto por 18 de largo, un proyector laser de última generación (todos los equipos han llegado directamente desde Canadá), un sistema de sonido de doce canales y 335 butacas premium distribuidas en 15 filas (todas ellas reclinables).
Asistir a una película en la nueva sala IMAX de los Palafox costará 14.90 euros (10,90 el día del espectador).
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