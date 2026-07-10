Aitana llega este viernes a Zaragoza con su primera gira mundial 'Cuarto Azul': estas son las canciones que interpretará

Aitana llega este viernes a Zaragoza con su 'Cuarto Azul World Tour', su primera gira mundial. La artista catalana empezó su 'tour' el 9 de mayo en Roquetas de Mar, y en tan solo unos meses dará el salto a ciudades como París, Nueva York o Miami. Antes, hará una parada en el pabellón Príncipe Felipe, donde actuará ante más de 8.000 personas tras haber colgado el cartel de 'sold out' hace más de ocho meses.

Tras las dudas que la propia cantante sembró durante un directo en su cuenta de Instagram, el concierto mantendrá finalmente su horario previsto y comenzará a las 21.30 horas. Las puertas abrirán a las 18.30 para los asistentes con entrada Early Entry Front y Early Entry Pista, mientras que el acceso para el público general será a partir de las 19.30 horas.

Fue la propia Aitana quien explicó hace unos días que había valorado adelantar o retrasar el inicio del 'show' para evitar que coincidiera con el partido de la selección española contra Bélgica en el Mundial. Sin embargo, tras valorar todas las opciones llegó a la conclusión de que "lo mejor es dejarlo como estaba", señaló la cantante en su cuenta de X.

La incógnita que todavía sigue sin resolverse es otra. Durante esa misma retransmisión, la artista reveló que su equipo estaba estudiando la posibilidad de proyectar el partido en las pantallas del recinto para que el público pudiera seguirlo durante el espectáculo, una fórmula que ya utilizó Louis Tomlinson en su concierto en Carolina del Norte, donde retransmitió el encuentro del Mundial entre Inglaterra y México. No obstante, se trata de una decisión compleja, ya que depende de numerosos factores técnicos y logísticos: "Es una decisión que tiene que tomar el equipo porque dependen de un montón de cosas, pero quería contároslo un poco".

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Con fútbol o sin él, lo que está claro es que Zaragoza disfrutará este viernes uno de los conciertos más esperados de todo el verano. La 'extriunfita' no actúa en la capital aragonesa desde 2021 y vuelve ahora, cinco años más tarde, por todo lo alto, con un espectáculo de más de dos horas en el que hará un repaso de todas sus etapas musicales.