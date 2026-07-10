Así celebró Aitana la clasificación de España en el Mundial desde su concierto en Zaragoza: "¡Venga que nos quedan dos partidos!"

La cantante Aitana al final pudo triunfar con su concierto en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza y celebrar con sus más de 8.500 asistentes la clasificación de España a las semifinales del Mundial. Después de una semana en la que la polémica saltó cuando se dieron cuenta en el Ayuntamiento que el concierto coincidía con el horario del partido de fútbol, que eso impedía acoger a la afición en el pabellón Príncipe Felipe y de que ella misma propusiera en redes sociales buscar una solución para que todos pudieran disfrutar de las dos citas, al final todo se mantuvo igual pero el Mundial estuvo muy presente en su espectáculo.

De hecho, la recta final de su actuación coincidía con la conclusión del partido mundialista y ella misma se sumó a la celebración improvisada que surgió en el pabellón zaragozano. "¡Vamos que nos quedan dos partidos!", arengó a los asistentes que ya coreaban la victoria mundialista justo cuando acababa de cantar ella la canción 'Desde que ya no hablamos'.

Todo el pabellón era una fiesta igual que la plaza del Pilar de Zaragoza, el escenario escogido por el Ayuntamiento de Zaragoza para emplazar a la afición para ver el partido en pantalla gigante al no poder disponer del pabellón Príncipe Felipe... porque estaba el concierto de Aitana ya programado desde hacía meses. Antes incluso de que España se clasificara para cuartos de final del Mundial. Pero anoche ya daba todo igual, y más a esas horas, en un Príncipe Felipe entregado a la cantante y ella a la fiesta de sus fans por la victoria de España.

"Oficialmente, España está en semifinales. Vamos a ver qué pasa con Francia pero a mí me hacía mucha ilusión celebrarlo con vosotros", dijo Aitana dirigiéndose al público en ese final de concierto apoteósico en el Príncipe Felipe. Envuelta en una bandera de España y con todo el aforo en plena celebración.

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Lo que no sabía ella es que en la plaza del Pilar también se acordaron de ella en la fiesta improvisada que acabó en éxtasis con la clasificación de España. Y es que en las actuaciones musicales previas sonó 'Superestrella', uno de sus grandes éxitos, recordando a los asistentes en la plaza que "aquí tenemos Mundial y a Aitana". Final feliz para ambos escenarios, y polémica zanjada en Zaragoza.