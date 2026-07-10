Christina Rosenvinge llega este sábado a Pirineos Sur: "He tomado decisiones que, en su momento, parecían incluso suicidas"

Christina Rosenvinge es una de esas excepciones que han sabido construir su carrera musical al margen de las modas. Durante más de 40 años, ha transitado con naturalidad entre la música, la literatura y el cine, construyendo un universo propio que trasciende géneros y épocas. También ha formado parte de proyectos tan emblemáticos de la escena española como Álex & Christina y, en su faceta de solista ha colaborado con artistas de la talla de Vetusta Morla. La cantautora llega este sábado a Pirineos Sur con su último trabajo, 'Los versos sáficos', y también alguno de sus mayores éxitos, como 'Tú por mí'.

Pirineos Sur es un festival muy ligado al paisaje y al encuentro entre culturas. ¿Qué significa para usted cantar en un escenario como el de Lanuza?

Es un sueño cumplido. He pasado por delante mil veces y siempre pensaba: 'Ojalá algún día me inviten y pueda cantar aquí'. Es un privilegio, y estoy encantada de vivir esta primera vez.

Siempre ha transmitido la sensación de ir a su propio ritmo, sin dejarse llevar demasiado por las modas. ¿Ha sido fácil defender esa libertad?

Ha habido momentos en los que he tomado decisiones que, en su momento, parecían demasiado arriesgadas; diría incluso que suicidas, pero a mí me han salido muy bien. Eso me ha permitido ir atravesando distintas décadas sin pertenecer a ningún movimiento en particular, poder pasar del 'mainstream' al 'indie', cambiar de idioma, de país y hacer música con mucha libertad. Creo que es más fácil de lo que te hacen creer al principio. Cuando empiezas, parece que eres un producto en el que se ha hecho una inversión y del que se esperan resultados inmediatos. Yo me resistí mucho a esa idea, precisamente porque no quería convertir la música en un negocio infalible.

A lo largo de su carrera ha cambiado de idioma, de sonido y de manera de escribir. ¿Reinventarse ha sido para usted una necesidad artística o una forma de sobrevivir dentro de la industria?

Creo que todos pasamos por distintas fases y etapas a lo largo de la vida. Nuestras circunstancias van cambiando y uno va, más o menos, surfeándolas. Nunca ha habido ninguna táctica detrás. Más bien ha existido un afán por no quedarme encasillada en algo que ya había hecho, por no convertirme en una artista de la nostalgia que siempre interpreta sus grandes éxitos, por ejemplo. No quiero verme reducida a cuatro o cinco canciones. Gracias a eso también tengo un público muy variado, de edades muy distintas, que no necesariamente viene buscando los éxitos, aunque también los toco. En Pirineos Sur interpretaré algunas canciones que en su momento sonaron mucho, como 'Tú por mí' y 'Romance de la plata'.

'Chas y aparezco a tu lado' sigue siendo una canción muy presente en la memoria de varias generaciones. ¿Qué relación tiene con ella a día de hoy?

No la toco nunca. Es una canción de mi etapa en Álex & Christina. Tengo que decir que me encanta, pero siento que, a nivel de estilo, se aleja bastante de lo que he hecho después. Me parecía bonito dejar el recuerdo de lo que fue en su momento. No digo que no la vaya a volver a cantar nunca, porque me la piden muchísimo, pero tengo que encontrar la manera de encajarla en el repertorio y que tenga sentido.

En 'Los versos sáficos' dialoga con Safo, una poeta de hace más de dos mil años. ¿Qué cree que tiene su voz para seguir resultando tan actual?

Este fue un encargo que me hizo una productora, Focus. Yo les propuse hacer algo que me parecía muy obvio: puesto que los poemas de Safo nacieron en la oralidad, pensé en convertirlos en música pop actual. En la lírica de Safo es donde empiezan a intuirse este tipo de letras que ahora escuchamos en artistas como Rosalía, por ejemplo. Ese tipo de letras sobre el amor no correspondido o el deseo físico. Tiene mucho que ver con lo que hacemos ahora los cantantes.

En varias ocasiones, ha comentado que ha construido su carrera en los márgenes de un sector lleno de estereotipos. ¿Cree que la industria musical hoy es menos sexista o que el sexismo simplemente ha adoptado formas más sutiles?

Creo que va cambiando de forma, pero sigue existiendo. Lo cierto es que quienes toman las decisiones en los sellos discográficos o en los festivales suelen ser hombres con una naturaleza muy determinada. Pertenecen más al mundo del riesgo, de los negocios y de los resultados. Es un mundo muy 'testosterónico'. Eso influye mucho en la música que se elige para ocupar el primer plano. El otro día alguien me decía que las mujeres que ocupan los primeros puestos en las listas de ventas son, casi siempre, mujeres que juegan la carta sexy. Sin embargo, entre los hombres los hay de todas las formas, tamaños y edades, representando todo el abanico de sentires del ser humano. En las mujeres hay una cierta uniformidad; en los hombres, ocurre justo lo contrario. Me gustaría profundizar en esa idea.

Ha pasado por muchas etapas musicales. Si tuviera que definir con una sola idea el hilo conductor de toda su trayectoria, ¿cuál sería?

Te diría que la honestidad. En cada momento hago la música que a mí me gustaría escuchar. Busco aquello que no se repite, el contrapunto de lo que hacen los demás. Más que conseguir un 'hit', busco provocar la reflexión que viene después del 'hit'.

Después de tantos años sobre los escenarios, ¿qué sigue emocionándole antes de salir a cantar?

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El momento en el que cojo la guitarra para salir a tocar sigue teniendo la misma intensidad que cuando tenía 20 años. No ha perdido nada. Lo que hago es un trabajo al que siempre me apetece volver. Es un regalo impresionante.