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El ciclo 'Aragón, tierra de cultura' llega este fin de semana a Loarre y la Ribagorza

La compañía Totapedra y Sara Gale Band actuarán este sábado en el municipio de Puente de Montañana y en la hospedería de Loarre

La compañía Totapedra pondrá en escena 'Pifia' este sábado en Puente de Montañana.

La compañía Totapedra pondrá en escena 'Pifia' este sábado en Puente de Montañana. / DGA

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El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La compañía Totapedra y Sara Gale Band actuarán este sábado, día 11 de julio, en el municipio de Puente de Montañana y en la hospedería de Loarre, respectivamente. Estos dos eventos se celebran en la provincia de Huesca, en el marco de la programación 'Aragón tierra de cultura', que organizan las direcciones generales de Cultura y Patrimonio Cultural y de Turismo, para llevar acciones culturales con ADN cien por cien aragonés a lugares emblemáticos del territorio, y con acceso gratuito.

A las 19.00 horas, en la plaza Mayor de Puente de Montañana, Totapedra presentará 'Pifia', un espectáculo de circo contemporáneo y clown en proceso de creación. Desde el error y en clave de humor, proponen una mirada absurda y crítica sobre el mundo laboral. El personaje, un trabajador obtuso de un espacio en obras, intentará mantener el orden en un mundo que se le cae encima. Y lo hará con la ayuda de un público que, sin saberlo, tomará un rol activo dentro del espectáculo.

Su modesta voluntad de volver a dejar las cosas tal y como estaban es tan grande como su torpeza.Totapedra es una compañía de circo contemporáneo formada por Andreu Casadellà y Júlia Clarà. En 2025 deciden crear esta compañía para evolucionar el espectáculo 'Pifia', con Júlia como directora co-creadora y Andreu como intérprete co-creador.

Por otra parte, este sábado, a las 20.30 horas, la Hospedería de Loarre acogerá el concierto de Sara Gale Band, grupo que conforman David Colás, a la guitarra y coros, productor de la banda y encargado de la grabación de su segundo álbum, 'People'; Apolo Ruíz de la Hermosa, al bajo eléctrico, violonchelo y coros; y Alexey Rodríguez 'Ringo', a la batería, percusiones y coros. Entre todos dan forma y arreglan los temas, escritos y compuestos por Sara, líder de la banda.Sus temas son en inglés con influencias del soul, blues, funk, pop, rock.

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