Doce horas al sol por el concierto de Aitana en Zaragoza: "Hemos pasado aquí la noche; queremos estar muy cerca de ella"

Su pasión por Aitana llega tan lejos que están dispuestos a hacer los sacrificios que haga falta para verla bien de cerca. Hasta aguantar más de doce horas al sol en pleno julio zaragozano, que se dice pronto. El concierto de la cantante barcelonesa en la capital aragonesa ha congregado este viernes a un buen número de fans en los aledaños del pabellón Príncipe Felipe.

Las primeras en llegar han sido Laura, Bianca e Irene, que llevan desde las once de la noche del jueves acampadas para garantizarse el mejor sitio posible. "Nos encanta su música, su manera de ser: es súper cercana a los fans. Ella, en general, es la mejor", ha explicado Laura. "Tenemos entrada en el 'front stage' (la zona más próxima al escenario), pero aún así hemos querido pasar aquí la noche para asegurarnos que la vamos a ver muy de cerca. Llevamos desde la once de la noche de ayer", ha subrayado Bianca.

"Aitana es muy especial para nosotras", ha añadido cerca de ellas Sara, que ha llegado a las ocho de la mañana. Por delante tenían mucho tiempo de espera, ya que estaba previsto que las puertas del pabellón municipal empezaran a abrise a partir de las 18.30 horas para los espectadores con entrada 'front stage' (19.30 para el público general). "Seguro que luego merece la pena haber esperado tanto", ha apuntado Irene.

Bianca, Laura e Irene, este viernes en el Príncipe Felipe. / miguel ángel gracia

Con las entradas agotadas desde hace meses, la gira ‘Cuarto Azul World Tour’ hace su segunda parada en Zaragoza y ha atraído público de otras partes de España como Andorra (Teruel), Barcelona, Navarra o La Rioja. Es el caso de Iker, que ha venido acompañado de su madre y de sus tías desde San Adrián (Navarra): "Me hace mucha ilusión el concierto. Me gustan todas sus canciones, así que me da igual cuáles cante. Pero si tengo que elegir, me quedo con '24 rosas'."

Todos coinciden en algo: su amor por Aitana y sus canciones lleva creciendo desde su paso por Operación Triunfo hace nueve años. "Yo me acuerdo de verla por la tele, así que soy fan desde hace tiempo", ha señalado María, que espera ansiosamente poder escuchar el 'hit' 'Superestrella' en directo.

En los aledaños del Prínicipe Felipe se han reunido este viernes hasta fans sin entrada con la esperanza de poder lograr ver a la cantante de cerca: "Aún no tengo entrada, estoy esperando a ver si la consigo aquí", ha indicado uno de ellos.

Con pancartas luminosas, fotos de la artista y camisetas azules, referenciando el nombre de su último álbum de estudio 'Cuarto Azul' (2025), los fans aguardan con mucha ilusión la llegada de las 21.30 de la noche de este viernes, cuando la cantante, con dedo roto incluido, saldrá al escenario.

Zaragoza disfrutará este viernes uno de los conciertos más esperados de todo el verano. La 'extriunfita' no actúa en la capital aragonesa desde 2021 y vuelve ahora, cinco años más tarde, por todo lo alto, con un espectáculo de más de dos horas en el que hará un repaso de todas sus etapas musicales.