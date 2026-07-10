El emblemático festival aragonés que se adapta al España-Bélgica: "Cuando coinciden dos grandes espectáculos, no hay por qué elegir"

Varios artistas y algunos festivales han optado estos últimos días por adaptar sus horarios al partido de este viernes entre España y Bélgica. Aunque finalmente apostó por mantener el horario a las 21.30 tal y como estaba programado, Aitana se planteó esta semana cambiar de hora el concierto que ofrecerá este viernes en el Príncipe Felipe. Pero no ha sido la única artista que lo ha barajado. De hecho, algunos han acabado por tomar esa decisión.

Antonio Orozco, por ejemplo, ha retrasado su actuación en Almería para que el público pueda ver antes el partido, mientras que Malú también se ha visto afectada por esta situación. La cantante actúa en el Concert Music Festival, donde el recinto retransmitirá el partido en sus pantallas para que los asistentes puedan seguir el encuentro. Su concierto, en consecuencia, comenzará sobre las 23.00 horas.

En Aragón ha habido otro festival que también ha optado por modificar sus horarios. Se trata del Manhattan Fest, que ha retrasado ligeramente el horario de inicio de la representación de 'Eclipse' para permitir que los asistentes puedan seguir previamente el partido en pantalla grande en la Sala El Gato Negro. "Cuando coinciden dos grandes espectáculos, no hay por qué elegir. En el Manhattan Fest habrá tiempo para animar a la selección y, después, dejarse sorprender por el mejor teatro", ha asegurado la organización del festival.

Una actuación celebrada esta semana en Murillo de Gállego. / manhattan fest

El Manhattan ha comenzado su séptima edición con una excelente acogida de público, confirmando una vez más a la Sala El Gato Negro de Murillo de Gállego como uno de los referentes culturales del verano aragonés. Tras un primer fin de semana marcado por la calidad artística y la diversidad de propuestas, el festival encara ahora una programación que reúne dos de los espectáculos más destacados del panorama escénico aragonés actual.

La inauguración del festival tuvo lugar el pasado 3 de julio con Javier Ortiz, que desplegó su arte narratorio en Historias de estos lares y otros tiempos, una sesión de cuentos y relatos para todos los públicos que puso de manifiesto el poder de la palabra, la imaginación y la tradición oral.

A continuación, el cineasta Javier Fesser protagonizó una intensa jornada cinematográfica con la presentación de su último documental, 'Más suerte que Zelenski', una ecotopía realizada en colaboración con Greenpeace. La sesión se completó con la proyección del documental Kellys y de la aclamada película Camino, obra especialmente vinculada al mundo del teatro.

El viernes 4 de julio fue el turno de PAI y El Gato Negro, que presentaron La Dignidad, una historia real llevada a escena con emoción, humor y compromiso social. El espectáculo obtuvo una magnífica respuesta por parte del público asistente, consolidando el excelente arranque del festival.

Dos grandes citas para este fin de semana

El Manhattan Fest continúa ahora con dos de las propuestas más reconocidas de la escena aragonesa contemporánea. El viernes 10 de julio, el público podrá disfrutar de 'Eclipse', creación de Oswaldo Felipe para PAI, bajo la dirección de Laura Tejero, una de las producciones más celebradas de la temporada. El sábado 11 de julio llegará 'Saeta', de la compañía de Javier Aranda, uno de los nombres imprescindibles del teatro visual y de objetos a nivel nacional e internacional.

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Ambos espectáculos cuentan con el patrocinio de Fundación Caja Rural de Aragón y la Comarca Hoya de Huesca | Plana de Uesca, cuyo apoyo hace posible la presencia de algunas de las mejores propuestas escénicas del momento en el entorno privilegiado de Murillo de Gállego.