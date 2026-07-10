Nuevo sobresalto para Aitana: se fractura un dedo horas antes de su concierto en Zaragoza

Aitana no gana para sustos con su concierto de Zaragoza. El día de la espera cita, fijada en el calendario hace 9 meses en el pabellón príncipe Felipe y para el que se han vendido todas las entradas disponibles, ha llegado, pero no sin quebraderos de cabeza de última hora. Primero fue el asunto de la coincidencia con el partido de cuartos de final del Mundial de España y ahora, a escasas horas del inicio del show, un pequeño contratiempo personal.

La artista, salida de la novena edición de OT (2017), vive uno de los momentos más dulces de su carrera, arrasando allá por donde va, tras el giro estilístico y de vestuario que inicialmente le valió más de una crítica, pero a estas alturas ha quedado claro que fue un acierto desde el punto de vista de su progresión profesional una vez que se ha convertido, de facto, en la nueva reina del pop español.

Este 2026, la catalana se encuentra inmersa en su gira Cuarto Azul World Tour que le ha llevado a agendar 42 conciertos en 10 países diferentes. Por delante, además de su concierto de este viernes en Zaragoza, tiene todavía 13 fechas en España, en el que están incluidas cuatro fechas en Barcelona y otras tantas en Madrid en septiembre. En todas ellas ha colgado el billete de no hay entradas. A partir de octubre, Aitana recalará en Colombia, Chile, Argentina, México, Estados Unidos y, a partir de 2027, a Portugal, Italia, Reino Unido y Francia.

Susto antes de su concierto en Zaragoza

Su show en Zaragoza ha llegado a sus últimos días de previa con una expectación involuntaria. Primero, por un directo de la propia Aitana en Instagram en el que confesaba estarse replanteando el horario de su concierto en el Príncipe Felipe (21.30 horas), por prácticamente solaparse con la disputa del partido de cuartos de final del Mundial entre España y Suiza. "Hemos planteado adelantarlo o retrasarlo para que no esté en medio del partido", reconocía ante miles de personas.

Las palabras de la artista estaban cargadas de sinceridad y transparencia pero que, como ella misma reconocía durante la retransmisión, no pasaban de ser un pensamiento que le había rondado la cabeza y que debía enfrentarse a un examen de planificación mayor, puesto que el domingo 12 actúa en Cádiz. Incluso llegó a comentar, a modo de chascarrillo, la opción que le propuso su padre de proyectar los goles de la selección, si se daban, durante el propio concierto.

Lo cierto es que las dudas, ya públicas y circulando por las redes sociales, de Aitana sobre qué hacer, causaron un enorme revuelo. De manera paralela, el Ayuntamiento de Zaragoza, mantenía en estudio cómo permitir que los zaragozanos pudieran ver el partido de España del Mundial de manera colectiva. Al no poder contar con el pabellón ubicado en el barrio de San José, como así había sido en octavos de final contra Portugal, el consistorio finalmente confirmó que las pantallas gigantes se instalarían en la plaza del Pilar.

"Para los que me están preguntando que cómo voy a actuar con un dedo roto... No lo sé. Voy a actuar 100%, sea como sea"

Y, una vez superada esta pequeña controversia, ha llegado una pequeña lesión. Aitana anunció este pasado jueves por la tarde que ha sufrido una fractura en uno de sus dedos de la mano, aunque despejando las dudas sobre si actuará o no.

Aitana con un dedo de la mano inmobilizado / Aitana

"Para los que me están preguntando que cómo voy a actuar con un dedo roto... No lo sé. Voy a actuar 100%, sea como sea, me da igual", ha dicho. "Por suerte es un dedo de la mano, tengo la otra mano para coger el micro. Y respecto a los bailes, los que necesito apoyar la mano en el suelo, como el breakdance, tengo que ver si lo puedo hacer. Sé que para muchos de vosotros es un momento muy guay en el concierto, para mí también lo es, pero no puedo prometer nada", prosigue la catalana.

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"El dedo roto lo tengo inmovilizado, no puedo tocar nada porque veo las estrellas, pero voy a intentar ver en la prueba de sonido qué es lo que puedo hacer y lo que no. Las canciones las haré todas, si tengo que quitar algún paso lo tendré que quitar, y lo del breakdance pues veo si lo puedo o no hacer. Un desastre, ya lo siento", concluye